Son Dakika

Başkan Altay esnaf ve gençlerle buluştu

SİYASET 29.02.2024, 12:12
Başkan Altay esnaf ve gençlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Akşehir’de esnaflarla bir araya gelerek, AK Parti Akşehir Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gençlik Aşkıyla Akşehir” söyleşisinde Akşehirli gençlerle buluştu. Akşehir’in geçmişten gelen çok büyük bir kültür varlığı olduğunu belirten Başkan Altay, “Akşehir’le ayrı bir gönül bağımız var. Akşehir’e hizmet ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir’de esnafları ziyaret ederek gençlere yönelik düzenlenen bir söyleşiye katıldı. 

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Kahraman ve AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam ile birlikte esnafları ziyaret eden Başkan Altay kolaylıklar diledi. 

Başkan Altay daha sonra AK Parti Akşehir Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gençlik Aşkıyla Akşehir” konulu programda Akşehirli gençlerle bir araya geldi.

Akşehir Kültür Merkezi’nde gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda söyleşinin açılış konuşmasını AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam yaptı. Sağlam, binlerce yıllık mirası sürdürmenin ve ileriye taşımanın Türk gençlerinin manevi sorumluluğu olduğunu söyledi. 

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da bir ülkenin en büyük gücünün gençlik olduğunu vurgulayarak, “Onun için belediye başkanları olarak idareciler olarak bizlere düşen en önemi görev de gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaların ardından söyleşiye geçildi. Akşehir’in kendisi için önemini anlatan Başkan Altay, Nasreddin Hoca’dan başlayarak, Batı Cephesi Karargahına kadar devam eden sonrasında da Cumhuriyetten itibaren bugününe kadar ayakta kalmayı başarmış çok büyük bir kültür varlığı olduğunu anımsattı.

“AKŞEHİR’E AYRI BİR GÖNÜL BAĞIMIZ VAR”

En önemli unsurlardan birisinin de Akşehir’de bir şehir kültürünün bulunması olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Akşehir’e ayrı bir gönül bağımız var. Bazen sessiz sakin gelip Akşehir’in sokaklarında dolaştığımız, Akşehir’in o havasını aldığımız olmuştur. Tabi gastronomisini de ayrı bir yere koyalım. Onun için Akşehir’de olmaktan, Akşehir’e hizmet ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Nasreddin Hoca’nın memleketi olması da herhalde bunun üstünün kaymağı. Nasreddin Hoca sadece ülkemizde değil, aslında Türk coğrafyasının tamamında önemli bir figür. Biz de onun izinden şehrimize hizmet etmeye gayret ediyoruz”  dedi.

TEKNOLOJİYLE İLGİLENEN GENÇLERİ KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU’NA DAVET ETTİ

Gençler için yaptıkları projelerden bahseden Başkan Altay, ‘Ecdadın İzinde’ İstanbul programları ile Kapsül Teknoloji Platformu’nun en çok önemsediği projelerden olduğunu belirterek şunları kaydetti: 

“Özellikle lise çağındaki gençlerimiz için Akşehir’den kalkıp hızlı trenle İstanbul’a gitmek bir değişiklik oluyor, zihinlerinde hatıra kalıyor. Bir de Kapsül Teknoloji Platformu. Duymayan arkadaşlarımız için bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Teknofest’e hazırlanan arkadaşlarımız başta olmak üzere teknolojiyle ilgili gençlerimizi ve üniversite takımlarını desteklediğimiz bir sistemimiz var. Kapsül’ü bir teknoloji merkezine çevirmeye çalışıyoruz. Böylece fikirlerinizi orada geliştirebileceğiniz, geliştirdiğiniz ürünlere finans bulup hayata geçirebileceğiniz bir döngüye çevirmeye çalışıyoruz. İçimizden niye dünyada meşhur olmuş insanlardan çıkmasın veya ülkemizde Selçuk Bayraktar örneğinde olduğu gibi biz arkadaşlarımıza destek vermeyelim. Bu konuya ciddi bir yatırım yapıyoruz. Akşehir’de de bu tür takımlar ya da bununla ilgilenen arkadaşlar varsa onlara da Kapsül Teknoloji Platformumuzda misafir etmeyi çok arzu ederiz.”

AK Parti Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Kahraman’ın da katıldığı söyleşinin son bölümünde Başkan Altay gençlerden gelen soruları da cevapladı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 72
2. Fenerbahçe 27 70
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 27 39
6. Sivasspor 27 37
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Manisa FK 24 28
13. Ümraniye 24 27
14. Şanlıurfaspor 24 23
15. Tuzlaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. West Ham United 26 39
9. Wolves 26 38
10. Newcastle 26 37
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Everton 26 25
16. Brentford 26 25
17. Nottingham Forest 26 24
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 65
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 26 25
15. Sevilla 26 24
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 26 21
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 26 9