Başkan Altay: “Altın bir dönem yaşadık”

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2019-2024 dönemi son Meclis toplantısının ilk oturumuna başkanlık eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Meclisi’nin her zaman olduğu gibi bu dönemde de Türkiye’ye örnek bir birliktelik sergilediğini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2019-2024 dönemi son Meclis toplantısının ilk oturumu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi.

Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan-ı Şerifi’ni tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan Altay, “Özellikle bu Ramazan yüreğimiz buruk. Gazze’de kardeşlerimiz çok büyük zorluk içerisindeler. İnşallah bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması ve açlıkla, susuzlukla canice katledildikleri bir dönemin sona ermesini temenni ediyorum. Rabbim imtihanımızı kolaylaştırsın.” ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Son bir aylık dönemde ulaşımdan tarıma, çevreden kentsel dönüşüme, teknolojiden enerjiye, restorasyon çalışmalarından eğitime kadar Konya genelinde temelini attıkları veya tamamlayarak hizmete sundukları onlarca yatırımdan bahseden Başkan Altay, özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilecek yeni raylı sistem çalışmaları hakkında meclise bilgi verdi.

“KONYA’NIN HAYALİ OLAN BİRÇOK İŞİN BAŞLANGICINI YAPTIK VEYA TAMAMLADIK”

Tüm meclis üyelere gösterdikleri katkıdan dolayı teşekkür eden Başkan Altay, “Büyükşehir Meclisimiz her zaman olduğu gibi bu dönemde de Türkiye’ye örnek bir birlik ve beraberlik içerisinde Konya’ya yapılan tüm hizmetlerde oy birliğiyle karar almayı başarabilmiştir. Herhangi bir olumsuz durum, bir tartışma bir gürültü olmadan Konya’ya yakışır bir şekilde süreci yürüttük. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görevi tamamlayacak arkadaşlarımıza bu yaptıkları hizmetlerin Konyalılar tarafından unutulmayacağını ve altın bir dönem yaşadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Pandemi ve deprem gibi olağanüstü bir dönem geçirdik ama buna rağmen şehrimize 52 milyar liralık yatırım yapmayı başarabildik. Konya’nın hayali olan birçok işin başlangıcını yaptık veya tamamladık” diye konuştu.

Başkan Altay, konuşmasının sonunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Mart’ta Konya’da olacağını anımsatarak tüm meclis üyelerini büyük bir coşkuyla yapılacak Konya mitingine davet etti.