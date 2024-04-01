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Başkan Altay: “5 yıl daha Konya’ya hizmet edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada tüm Konyalılara kendilerine gösterdikleri sevgi, muhabbet ve destek dolayısıyla teşekkür etti

SİYASET 01.04.2024, 12:13
Başkan Altay: “5 yıl daha Konya’ya hizmet edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada tüm Konyalılara kendilerine gösterdikleri sevgi, muhabbet ve destek dolayısıyla teşekkür etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, seçim sonuçlarını AK Parti Konya Milletvekilleri; Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Mehmet Baykan, Meryem Göka, Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer, AK Parti İl Başkan Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte AK Parti Konya İl Başkanlığı’nda takip etti.

Sonuçların netleşmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’daki AK Parti Genel Merkezi’nde yaptığı konuşma canlı yayından takip edildi.

“MİLLÎ İRADE SANDIKTA TECELLİ ETTİ”

Ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, millî iradenin sandıkta tecelli ettiğini ifade ederek, “Seçilen tüm belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bir dönemi yeniden başlatıyoruz. Seçilen kardeşlerimiz ve görevine devam edenler durmaksızın başlattıkları hizmetleri büyüterek sürdürecek. Göreve yeni gelen kardeşlerimiz de devraldıkları bayrakları daha yükseğe taşımak için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Bu şehir her şeyin en güzeline layık. Çaba gösteren, gayret eden herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

“MİLLî İRADEYE SAYGI DUYUYORUZ”

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, “Millî iradeye saygı duyuyoruz. Konya’mızda Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Cumhur İttifakımızın adayı Uğur İbrahim Altay ve ilçe belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Konya’mız için, ülkemiz için hayırlı olsun. Allah birliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

“KONYALILARA SEÇİM SÜRECİNDE BİZE GÖSTERDİKLERİ DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, seçim sonuçlarının hayırlar getirmesini temenni ederek, “59 günlük uzun bir maraton gerçekleşti. Bu maratonda çok yoğun bir gayret gösterdik. 56 ilçe ziyaretinde bulunduk. 13.371 kilometre yol kat ettik. 34 temel atma ve açılış programı gerçekleştirdik. Gittiğimiz her yerde Konyalılardan sevgi gördük, muhabbet gördük, destek gördük. Bu vesileyle tüm Konyalılara seçim sürecinde bize gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarda bizimle birlikte gayret eden AK Parti ve MHP’nin değerli il başkanlarının şahsında tüm teşkilat mensuplarımıza da tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de kıymetli milletvekillerimize. Hakikaten bizimle beraber Konya’nın 42 bin kilometrelik coğrafyasında, 31 ilçesinde gayret gösterdiler. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

“KONYALILAR BİZE KONYA’YI YENİDEN YÖNETMEK İÇİN 5 YILLIK BİR RUHSAT DAHA VERDİ”

Başkan Altay, konuşmasında şunları ifade etti: “Çıkan sonuçlar şehrimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. 5 yıl boyunca belediye başkanı olarak, meclis üyesi olarak, muhtar olarak şehrimize hizmette bulunan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir hikaye yazma zamanı. Konyalılar bize Büyükşehir’de ve ilçelerimizde Konya’yı yeniden yönetmek için 5 yıllık bir ruhsat daha verdi. Yarından itibaren Konya’yı daha güzel yarınlara hazırlamak için gayret içerisinde olacağız. 31 ilçemizin tamamında seçilen belediye başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uyumlu bir şekilde Konya’nın menfaatine olan her işin arkasında olan bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Konya, inşallah yarınları çok daha güzel bir şehir olacak. Ben buna inanıyorum. Bu vesileyle bize destek olan, oy veren, sandık başına giden tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışacağız, çaba sarf edeceğiz ve 5 yıl boyunca bu mübarek şehre hizmet etmek için gayret içerisinde olacağız. Seçim Konya’da huzurlu bir ortamda ve bir demokrasi şöleni olarak gerçekleşti. Şimdi yarından itibaren inşallah görevimizin başında Konya’ya hizmet etmek için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Rabbim bizi muvaffak etsin, Rabbim bizi Konyalılara mahcup etmesin. Başta merkez ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza, seçilen tüm arkadaşlarımıza Konya için birlikte çalışmaya sabırsızlandığımızı ifade ediyorum.”

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