Başkan Adayı Büyükgöz terminal esnafını ziyaret etti

Sahada gün boyu ziyaretler yapan ve Cumhur İttifakı’na Gebzeli seçmenlerden destek isteyen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Şehirler Arası Otobüs Terminali esnaflarına konuk oldu.KOCAELİ (İGFA) - Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sahada gün boyu ziyaretler yapan ve Cumhur İttifakı’na Gebzeli seçmenlerden destek isteyen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Şehirler Arası Otobüs Terminali esnaflarına konuk oldu. AK Parti ilçe teşkilatlarıyla birlikte terminale giden Başkan Adayı Büyükgöz, seyahat acenteleri ofislerini tek tek dolaştı.

TERMİNAL ESNAFINDAN TEŞEKKÜR

Terminal esnaflarına hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, terminalde bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek Ramazan ayını tebrik etti. Belediye çalışmaları ve projelerinin yanı sıra yeni dönemde ilçeye kazandırılacak projeler hakkında bilgi veren Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, terminal esnaflarının talep, görüş ve önerilerini dinledi. Çalışmalarında başarılar dileyen terminal esnafları, terminale modern bir görünüm, Güzide Kafe ve Restoran kazandıran Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti.