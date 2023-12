Başkan aday adayı Tutuş'a köylülerinden ilgi

İzmit Belediye Başkan Aday Adayı Muharrem Tutuş, köylüleri ile bir araya geldi. Yüksek katılım ile gerçekleşen programda Tutuş’a ilgi yoğun oldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu yaparak sürdürdüğü çalışmalarına devam diyor. Her akşam İzmitliler ile farklı noktalarda bir araya gelerek istişarelerine devam eden Tutuş, ilgiyle karşılanıyor.

Aday adaylığı çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz akşam Yassıbağ ve çevre köylerinde yaşayan vatandaşların yüksek katılımıyla gerçekleşen programda köylüleri ile bir araya gelen Tutuş’ enerji ve moral depoladı.

Gerçekleşen programda konuşan Tutuş, "Bu akşam Yassıbağ, Çubuklu ve komşu köylülerimiz ile bir arada olmak ve kucaklaşmak her zamanki gibi tarifsiz bir mutluluk. Kiminiz ile birlikte, kiminizin elinde büyüdük, birçoğunuzun elinden yemek yiyip su içtik, dolayısıyla bu akşam için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Heyecanımızı paylaşarak bizlere destek oluyorsunuz. Bu akşam burada her görüşten, her kesimden insanımızı görüyorum. Sevginizi ve ilginizi gönülden hissediyorum. Samimiyetiniz çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere güç veriyor" diye konuştu.