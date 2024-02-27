Balıkesir’de Gündoğan yine ‘Yücel Yılmaz’ diyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Altıeylül Belediye Başkan Adayı Mesut Eray ile birlikte Altıeylül İlçesi Gündoğan Mahallesi’nde vatandaş ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek destek istedi. Gündoğan sakinleri ‘Desteğimiz Yücel Yılmaz’a dedi.BALIKESİR (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti 26. Dönem Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Altıeylül İlçe Başkanı Erdinç Alcan, AK Parti Altıeylül Belediye Başkan Adayı Mesut Eray ve AK Parti sevdalılarıyla birlikte Altıeylül İlçesi Gündoğan Mahallesi’nde kahvehane ziyaretleri gerçekleştirdi. Gündoğan Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yılmaz ile Başkan adayı Eray’la, 7’den 70’e herkes fotoğraf çekilmek için yarıştı. Gündoğan sakinleri, 31 Mart yerel seçimlerinde Yücel Yılmaz ile Mesut Eray’ı destekleyeceklerini söyledi.

“HEP BİRLİKTE GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ” 20 ilçenin birbirinden güç alarak marka şehir Kuva-yı Milliye şehri Balıkesir için çalıştıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, 10 yılların biriktirdiği sorunları 2014 yılından buyana çözdüklerini sadece şehre hizmet etmekle kalmadıklarını; tarımına, turizme, sanayiye ve markalaşmasına özen gösterdiklerini söyledi. Birlik beraberliğin daha da pekiştirileceğini belirten Başkan Yılmaz, “Şehrimizi hep birlikte daha da güzelleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan desteği ve yeni projelerimizle Balıkesir’i geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.