'Balıkesir Peyniri' Küba yolcusu

Balıkesir’in tanıtımı noktasında her fırsatı değerlendiren AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, TBMM’de misafir olarak ağırladıkları Küba heyetine Balıkesir peynirlerini hediye ederek, peynirin özelliklerini anlattı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile birlikte Küba Ulusal Meclisi Başkanvekili Ana Maria Mari Machado ve beraberindeki heyeti TBMM’de ağırladı.

Ülkeler arası işbirlikleri ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine verimli konuların görüşüldüğü toplantının ardından Milletvekili Dr. Mustafa Canbey heyete Balıkesir’in meşhur peynirlerinden hediye etti. Balıkesir peynirinin Fransa ve İtalya peynirlerinden daha lezzetli olduğunu ifade eden Canbey, Balıkesir’in dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Balıkesir’in 50 çeşit peynir üreten dünyada nadir şehirlerden olduğunu vurgulayan Milletvekili Canbey, Küba heyetini Balıkesir’e davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Dünya beşten büyüktür” vizyonunu önemsediklerini ve desteklediklerini söyleyen Küba Ulusal Meclisi Başkanvekili Ana Maria Mari Machado ise, Küba-Türkiye ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğine inandığını belirterek, Akif Çağatay Kılıç ve Mustafa Canbey’e misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.