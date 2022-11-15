Balıkesir'de Milletvekili Canbey'den gençlere doğum günü sürprizi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, ilk defa oy kullanacak olan gençleri ziyaret ederek, doğum günlerini kutladı.BALIKESİR (İGFA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, 18 yaşını dolduran gençleri ziyaret ederek doğum günlerini kutladı.

Demokrasinin en temel vazifesi olan seçme ve seçilme hakkını edinmenin önemine değinen Milletvekili Canbey, “İlk defa oy kullanacak olan genç kardeşlerimizi ziyaret ederek, doğum günlerini kutladık. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin. Gençliğin enerjisini ülkemizin yönetimine entegre edebilmek maksadıyla seçilme yaşını AK Parti olarak 18 yaşına indirdik. Bunu yapmış olmak için de yapmadık. 18 yaşında bir genç kardeşimizi Milletvekili adayı yaparak TBMM’nin en genç milletvekili yine AK Parti’mizden seçildi. Biz gençlerimizin, gençler de bizim yanımızda.” ifadelerini kullandı.

Gençlerle buluşan Milletvekili Canbey, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nın yürüttüğü “İlk Oyum AK Parti’ye İlk Oyum Erdoğan’a” programına katıldı. Burada da "AK Parti gençlerin partisidir” diyen Mustafa Canbey, “TBMM’de 35 yaş altında 14 milletvekilimiz bulunuyor. AK Parti sayesinde gençler parlamentoda çok güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Yine belediyelerde 35 yaşının altında 1472 meclis üyemizle yerel yönetimlerde de gençlerimizin temsil haklarını güçlü bir şekilde koruyoruz.” dedi.