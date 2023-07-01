Bakan Uraloğlu'nu hemşehrisi test etti!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakan olduktan sonra ilk kez Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Trabzon'da samimi, sıcak ve bir o kadar da renkli görüntüler ortaya çıktı.TRABZON (İGFA) - Trabzon'da bir dizi programlara katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun en son ziyaret durağı baba ocağı Düzköy ilçesi oldu.
Bakan Uraloğlu'nu burada hemşehrileri bağrına bastı. Coşkuyla karşılanarak hasret giderilen Bakan Uraloğlu, bakan olunca yaşadığı bir telefon anısını paylaştı.
"Bu koltuklar hizmet koltuklarıdır" diyerek anlattığı anısı herkesi kahkahaya boğdu.
Bakan Uraloğlunun atandığı gece yaşadığı ve güldüren o anısı şöyle:
"Ben Bakan olunca telefon numaram değişmedi. İkinci bir telefonum da yok. Bakan olduğum gece saat bir gibi arkadaşlarla çalışıyorduk. O sırada telefonum çaldı. Tanımadığım bir numara idi. Açtım, Alo dedim. Düzköy Taşocağı Köyünden aradığını söyledi. Ben de buyur hemşerim, Ne istiyorsun, talebin nedir diye sordum. O da bana Bakan olunca telefonları açacak mısın? diye aradım. İyi!!! telefonumu açtın!!! Tamam ben bir şey istemiyorum" deyip telefonu kapattı.
Uraloğlu, hemşehrilerine daha sonra Cumhurbaşkanımızın bize layık gördüğü bu koltuğu en iyi şekilde çalışarak, onurlandıracağız diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon temasları kapsamında AK Parti Akçaabat İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Burada konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüz Yılı Kabinesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını yüklenmiş olduk. Yükümüzün ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Bir o kadar kıymetli olduğunu da biliyor ve sorumluluğundayız. Gerek hükümetimizin gerekse bakanlığımızın bütün işlerin takipçisi olacağız. Başladığımız ve söz verdiğimiz bütün işleri tamamlayacağız. Sizin dertlerinizi biliyoruz. Sizlerle dertlerinizle dertlenip, çözüm üreteceğiz diye konuştu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25