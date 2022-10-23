Bakan Soylu'nun 'göç' videosuna Zafer'den resmi sayılı yalanlama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'göç'e yönelik sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşıma, 19 Ekim tarihi itibariyle sayıları paylaştığı resmi rakamlarla yalanladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, göç sorununa ve Türkiye’deki göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ülkemizde yaşayan sığınmacılar ile ilgili olarak verdiği rakamları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.

Özdağ, 19 Ekim 2022 tarihi itibariyle resmi sayıları paylaştı.

Özdağ paylaşımında, "Sığınmacı- 4 milyon 738 bin 19, Uluslararası koruma- 572 bin 463, İkamet izni-2 milyon 646 bin bunların toplamı 7 milyon 956 bin 922’dir. Her gün Türkiye’ye giren Suriyeli sayısı 500, giriş mevkileri ise Kızıltepe- Ceylanpınar arasıdır. Organizasyon Resulayn’da ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) Kızıltepe’de PKK’dır. Gerisini hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/umitozdag/status/1583906073462775808