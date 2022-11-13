Bakan Soylu konuşunca 86 yaşındaki Bilecikli Recep dede gözyaşlarını tutamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca düzenlenen Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı'na katıldı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde partisinin Teşkilat Akademisi programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi geçmişten aldıkları tecrübelerle bambaşka bir noktaya taşıdıklarını söyledi.

Hedeflerinin Türkiye Yüzyılı olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Bunu hep birlikte sağlayacağız. AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sağlayacağız. Tayyip Erdoğan’ın arkadaşlarıyla, yol arkadaşlarıyla, dava arkadaşlarıyla burada bu inancı görüyorum. 2023 seçimlerinde Bilecik’te tarihi bir zaferin altına imza atmaya, Türkiye Yüzyılının başlangıcının imzasını atmaya hazır mıyız“ diye konuştu.

Osmaneli ilçesinde yoğun katılımın gerçekleştiği programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmasını dinleyen 86 yaşındaki Recep Tufan Bakan Soylu’yu dinlerken gözyaşlarına boğuldu.

Bilecik AK Parti il Başkan Yardımcısı Serkan Işık ile birlikte Bakan Soylu’yu dinleyen Recep Tufan, Bakan Soylu’nun "Bu salon yokluğu ve yoksulluğu gördü. Bu salon hastanelerde gecenin 10’undan 11’den sonra sabaha kadar doktor yüzü değil acaba sıra alabilir miyim diyenleri gördü" demesiyle gözyaşlarına boğuldu.

Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Bilecik Programı'na AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP Bilecik İl Başkanı Muhammed Fatih Yaşar, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanları, Belediye Başkanları ve vatandaşlar katıldı.