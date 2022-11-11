Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açtıklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında sosyal medya üzerinden devam eden tartışmanın üzerine dava açılan Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu’nun adını yazmadan “KK” ifadesiyle nitelendirerek 1 milyon liralık dava açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Soylu, paylaşımında, "Tam bir FETÖROMAN. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ'cülük davası hâlâ devam eden

avukatı c.ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de KK adına dava açar. Biz de KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1590971268198957056

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarına ilişkin verilerini anımsattı. Bakan Soylu'ya istifa çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalanıyor diyor. Burası Kolombiya mı, Bogota mı, Narcos'un dizi filmini mi izliyoruz? Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder" diye konuşmuştu.

Bunun üzerine Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamasına karşılık Kılıçdaroğlu harekete geçerek Bakan Soylu'ya tazminat davası açmıştı.