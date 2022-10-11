Bakan Kirişci, Milletvekili Sezgin'in 'erken ödeme' çağrısını yanıtsız bıraktı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İYİ Partili Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin’in 'pamuk destekleri daha erken ödensin' çağrısını yanıtsız bıraktı.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin’in pamuk desteklerine ilişkin sorduğu sorulara Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den yanıt geldi.

Sezgin’in, 2021 yılının pamuk desteklerinin ödenmesinde yaşanan gecikmeyi gündeme getirerek, pamuk desteklerinin her yıl gecikmesi nedeniyle üreticilerin bir sonraki ekimin maliyetlerini karşılamakta sıkıntı çektiğini vurguladığı önergeye verdiği yanıtta Kirişçi, 2021 yılı desteklerinin Mayıs 2022 tarihinden itibaren ödenmeye başlandığını belirtti. İYİ Partili Sezgin’in, desteklerin her yılın Şubat ayında ödenmesi talebine Tarım Bakanı Kirişçi tarafından yanıt verilmedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen yanıtların yetersiz olduğunu belirten Milletvekili Sezgin yaptığı açıklamada, “İktidar geçmişte kalmıştır, üreticiler çok daha güncel ve yakıcı sorunlarla boğuşmaktadır. İktidarın, yaşanan ağır ekonomik krizin koşullarına uygun düzenlemeler yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Sezgin, pamuk başta olmak üzere tarımsal destekleme ödemelerini yakından takip etmeye devam edeceğini belirterek, “Üreticilerimizin haklarının korunmasının takipçisi olacağım” dedi.