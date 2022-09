Bakan Karaismailoğlu’ndan CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne sert tepki

Muğla’da CHP’li bir yönetimin olduğuna dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türkiye’nin başka illerindeki CHP’lilerde gördüğümüz, milleti için çalışmayan bir zihniyetin örneklerini burada da görüyoruz. Bu kadar mı insan beceriksiz olur? Vatandaşımız çaresiz. Tabii ki belediye sorumluluğunu yerine getirmiyor ve belediyenin yapması gereken hizmetleri bakanlıklardan istiyor” dedi.

MUĞLA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Muğla İl Başkanlığı’nda partililere hitap etti. Son 20 yılda Türkiye genelinde yapılan çalışmaların meyvelerini vermenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Karaismailoğlu, “Çok iş yaptık, yapacağımız daha çok iş var. Türkiye gelişiyor, büyüyor. Aynı şekilde Muğla’da gelişiyor, büyüyor. Bu hareketliliğin önündeki bütün daralmaları ortadan kaldıracak yatırımlarımız devam edecek” dedi.

“Bugün Türk demokrasi tarihinin çok önemli günlerinden biri aslında” diyen Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Rahmetli Adnan Menderes’in vesayet rejimi tarafından idam edilmesinin 61. yıl dönümü. Türk demokrasi tarihinin çok kötü günlerinden bir tanesi. Artık bu günleri bundan sonra yaşamayacağız. Yaşamamak için de bedeller ödemeye devam edeceğiz. O yüzden Adnan Menderes, Türkiye demokrasi tarihinin simge isimlerinden biri olarak ilelebet yaşayacaktır. Ama o gün vesayet rejimini yürütenler tarihin tozlu raflarında kaybolup gittiler. Artık bundan sonra kimse bu vesayet rejimini aklına, hayaline getiremeyecektir. Türkiye öyle bir duruma gelmiştir.”

Ana muhalefet partisinin Adnan Menderes’in mezarını ziyaret ettiğine işaret eden Karaismailoğlu, muhalefeti şu sözlerle eleştirdi:

“Ne büyük çelişkidir ki o zamanki vesayet rejiminin bugünkü zihniyeti, temsilcileri Adnan Menderes’in mezarını ziyaret ederek, aralarındaki çelişkiyi dile getiriyorlar. Bu da günümüz demokrasisi için önemli bir gelişmedir.”

100 YILDA YAPILACAK İŞLERİ 20 YILA SIĞDIRDIK

2002 yılının Türkiye demokrasi tarihi için çok önemli yıllarından bir tanesi olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, “Adeta 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdıran, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok değerli vatanını, milletini seven kadrolar iş başına geldiler. Birilerinin hayal dediği, birilerinin hayal bile edemediği birçok projeyi bitirip, hayatımıza kazandırdık. Mevcut hükümetler niçin iktidara gelirler? Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, refahını artırmak, ülkenin gelişmiş seviyesini artırmak ve ülkenin bütün dünya ülkeleri arasında güçlü, dirayetli ülke olmasını sağlamaktır. 2002 yılı öncesine baktığımızda ülke aynı ülke, insanımız aynı, kaynaklarımız aynı. Ama bu kaynaklar, milletine dönmediği için biz kendi içimizdeki sorunlarla debelenip durduk. Ne zaman ki 2002 yılında Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu vatana millete aşık olan kadrolar geldikten sonra Türkiye’de bir şeyler değişmeye başladı. Bunun esas sebebi güçlü irade, güçlü lider” diye konuştu.

KISALAN YOLLAR İLE YILDA 7 MİLYAR SAAT ZAMAN TASARRUFU SAĞLADIK

Yapılan yatırımlara da değinen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, bölünmüş yol ağını kılcal damarlara benzetti. Yapılan 28 bin 700 kilometrelik yol sayesinde her yıl 7 milyar saat zaman tasarrufu sağlandığını aktaran Karaismailoğlu, “Yollarda geçirdiğimiz meşakkatli günler bize kaldı, sevdiklerimize kaldı. Kısalan yollar sayesinde her yıl 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Kısalan, güvenli, konforlu yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 82 azalma sağladık. Bir canın maliyeti tabi hesaplanmaz ama biz bu yollar sayesinde her yıl 9 bin 500 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Bunlar çok kıymetli işler. Tabi ki yapacaktık. Niye önceden yapılmadı?” diye konuştu.

ARTIK 2053 PLANLARINI YAPIYORUZ

Türkiye’nin önünde 2023 seçimlerinin olduğuna dikkat çeken Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Bugüne kadar yapmış olduğumuz başarılı ve planlı, devlet aklıyla üretilmiş çalışmalar sonucunda gelmiş olduğumuz seviyeyi çok çok daha yukarılara taşıyacak planlarımızı bugünden hazırladık. Biz artık 2053 planlarını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

SAVAŞI BİTİRECEK OLAN DA CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDEKİ TÜRKİYE’DİR

Dünyada yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye’nin yatırımlarına arttırarak devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu, güçlü lider güçlü irade ve güçlü kadrolar sayesinde oluyor. Cumhurbaşkanımızı görüyorsunuz 7 gün 24 saat dünyanın bir ucundan bir ucuna seyahat ediyor. Ne için? Türkiye için, Türkiye’nin geleceği için ve Türkiye’nin dünyadaki itibarı için uğraşıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı başlayalı neredeyse 6 aya geliyor. İnşallah en kısa zamanda biter ama bu savaşı bitirecek olan da Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’dir. Savaşın bütün aktörleriyle görüşebilen tek lider Cumhurbaşkanımız’dır. O yüzden hakikaten Türkiye geri dönülemeyecek bir yola girmiştir. Bu yolda muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkartılacak bir skaladır. Bu uğurda da güçlü bir şekilde ilerliyoruz. O yüzden 2023 Haziran seçimleri bizim için önemli olduğu için bütün mazlumların gözü de artık Türkiye’deki 2023 seçimlerinde. İnşallah el birliğiyle bu yaptığımız işleri, yaptığımız işlerin sonucunda neler kazandığımızı, ülkemizin neler kazandığını, Muğla’nın neler kazandığını bıkmadan usanmadan herkese anlatacağız.”

BU KADAR MI İNSAN BECERİKSİZ OLUR?

Muğla’da CHP’li bir yönetimin olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, “Türkiye’nin başka illerindeki CHP’lilerde gördüğümüz, milleti için çalışmayan bir zihniyetin örneklerini burada da görüyoruz. Bu kadar mı insan beceriksiz olur? Bu kadar mı liyakatsiz olur? Bu kadar mı vatandaşına uzak olur? Vatandaşımız çaresiz. Tabii ki belediye sorumluluğunu yerine getirmiyor ve belediyenin yapması gereken hizmetleri bakanlıklardan istiyor ama bakın bunu bıkmadan usanmadan anlatmak zorundayız. Bakın merkezi hükümet bütün birimlere, bütün idarelere bütçe ayırıyor. Bakanlığımızın bütçesi de var yerel yönetimlerin çok ciddi bütçeleri de var. Ayrıca; yerel yönetimlerin kendi yerelleri içerisinde ciddi gelir kaynakları var bütçenin dışında. Bakanlığımızın bütçesi ortada belli. Sadece bakanlığımızın bütçesi olarak Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış 5 bin tane şantiyemizde 700 bin tane çalışma arkadaşımızla yatırımlarımızı arttırarak devam ettiriyoruz. Aldığımız bütçe belli, harcadığımız bütçe belli. Bakıyorsunuz bu CHP’li belediyelerin olduğu yönetimlere paralar gidiyor, işler de ortada yok. Bunun hesabını soracak olan da milletimizdir. Bunu da bıkmadan usanmadan, bu hesabın sorulması gerektiğini de vatandaşımıza anlatacağız ve kendi yaptıklarımızı da anlatacağız” şeklinde konuştu.

BÜYÜK ESERLER ÜRETMEK İÇİN DEVLER GİBİ ÇALIŞMAK GEREKİYOR

“2023 sürecine hızlı bir şekilde, güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atlattıktan sonra artık bizim ufkumuz yönümüz belli” diyen Karaismailoğlu, “Büyük ve güçlü Türkiye. Türkiye büyüyecek, Muğla da büyüyecek Milas da Bodrum da Marmaris de büyüyecek. Bizim tek derdimiz millet, işimiz hizmet gücümüz aziz milletimiz. Durmak yok yola devam diyoruz. Büyük eserler üretmek için devler gibi çalışmak gerekiyor. Devler gibi eserler üretmek için de karınca gibi çalışmak gerekiyor. Çalışacağız, çalışacağız, sonucunda büyük güçlü Türkiye resmini de bütün dünya zaten de artık gördü. Görmeye de, hızla takip ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

SEYDİKEMER YOLU’NU DA HIZLANDIRACAĞIZ

Muğla’daki yatırımlara da değinen Karaismailoğlu, “Ören Yolu’nun projelerini de arkadaşlarımız tamamladılar, yatırımlarım programına dahil edip en kısa zamanda peşinden de ihalesini yapacağız ve orada çalışmaları başlatacağız. Yine Seydikemer Yolu’nu da hızlandıracağız. Muğla-Denizli arasındaki yolumuzdaki o sıkıntılı bölgeleri düzelteceğiz ve oradaki sıcak kaplamalı asfalt işlerimize de başladık, devam ediyoruz ve hızlandıracağız. Kötekli Kavşağı’ndaki trafik çilesini de ortadan kaldıracak ulaşım projemizi, katlı kavşak projesini de önümüzdeki günlerde netleştirip, orayı da hızlı bir şekilde başlayıp oradaki sorunu da ortadan kaldıracağız” diyerek sözlerini tamamladı.