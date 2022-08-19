Bakan Karaismailoğlu'ndan "7'li masa" yorumu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir'den genel muhalefete yüklenerek, "Sadece Eskişehir'de değil, bunların beceriksizliklerini İstanbul'da, İzmir'de de görüyoruz. Maalesef bunların işle, vatandaşın derdiyle dertleri yok. Aynı 6'lı masada olduğu gibi... 6'lı masa, altındakilerle birlikte 7'li masa diyebilirsiniz" dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Ak Parti hükümetlerinin 100 yıla sığacak işleri 20 yıla sığdırıp bitirdiğini aktaran Karaismailoğlu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın Ukrayna ziyaretine değindi. Bakın 'bu dünya lideri' demek, 'lider' demek böyle bir şey. Dünya barışını sağlamak için savaşın bütün aktörleriyle birebir görüşen tek lider Cumhurbaşkanımız diyen Karaismailoğlu, "Türkiye'ye yetmiyor, bütün dünyayı yönetiyor. O yüzden hakikaten biz Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. O, Türkiye için hakikaten büyük bir fırsat ve bu 20 yılda ülkemiz için yapılanlar onun liderliğinde, onun ekibinin ortaya çıkardığı işler bütün dünya tarafından yakından takip edilmekte ve bugün dünyada eğer bir yerde barış olacaksa, dünyada bir yerde bir kriz varsa Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin görüşleri birinci derecede dikkate alınıyor ve bu görüşler Cumhurbaşkanımızın iletişim gücü ve onun görüşmeleriyle bu sorunlar çözülmeye çalışıyor. İnşallah Ukrayna'daki görüşmeler sonucunda da en kısa zamanda burada bir barışın sağlanması, onu da Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sağlanması en büyük dileğimiz. İnşallah en kısa zamanda bu savaş bitecek" diye konuştu.

HİZMETLERİ KARALAMAYA ÇALIŞAN BİR MUHALEFET VAR

Muhalefetlerin iktidarlar kadar demokrasilerde önemli olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "Vatana, millete hizmet yolunda muhalefet iktidarları teşvik eder. Bu yönde eleştirir. Vatana, millete hizmet konusunda daha büyük teşvik edici olur. Ama maalesef ülkemizde hiçbir çözüm üretmeyen hiçbir fikir üretmeyen bir muhalefet ve yalanlarıyla, dedikodularıyla maalesef yapılan hizmetleri de karalamaya çalışan bir muhalefet var. Bu da bizim kaderimiz. Buna da katlanacağız ama hiçbir zaman çalışmamızdan, vatanımıza, milletimize çalışmamızdan ödün vermeden hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

ALTINDAKİLERLE BİRLİKTE 7'Lİ MASA DİYEBİLİRSİNİZ

2023 seçimlerinin önemine vurgu yapan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, muhalefeti şu sözlerle eleştirdi:

"Bu 20 yıldır yaptıklarımızın, bu ülkemizin kazandığı faydaları yerinde doğru olarak kullanmak, onlara sahip çıkmak ve bunların daha iyisini yapmak için el birliğiyle 2023 seçimlerinde güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atlatmamız bizim en önemli görevimiz. O yüzden bıkmadan, usanmadan milletimizin gönlüne girmek için her yolu deneyeceğiz. Bunları hep anlatacağız. Karşımızdaki beceriksizlerin de ne kadar beceriksiz olduğunu, liyakatsiz olduklarını da vatandaşımıza, milletimize anlatacağız. Sadece Eskişehir'de değil, bunların beceriksizliklerini İstanbul'da, İzmir'de de görüyoruz. Maalesef bunların işle, vatandaşın derdiyle dertleri yok. Aynı 6'lı masada olduğu gibi... 6'lı masa, altındakilerle birlikte 7'li masa diyebilirsiniz. Ülkenin geleceği ve ülkenin önüne çıkabilecek sorunlar ilgili bir tane çözümleri işte ağzından duydunuz mu? Bütün dertleri kendi gelecekleri, kendi ikballeri, onu konuşuyorlar."