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Bakan Bak'tan Keşan'ın yatırımlarına yakın mercek

SİYASET 17.07.2023, 12:57
Bakan Bak'tan Keşan'ın yatırımlarına yakın mercek

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir dizi temaslarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Keşan Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından Keşan Atatürk Stadı’nda yapılan ve yapılacak yatırımları yerinde inceledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Keşan Atatürk Stadı’nda AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Nuran Uslu ve Tahir Özçınar AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşanspor Başkanı Nehir Gergin, Keşan Belediye Meclisi Üyeleri, ilgili bakanlık ve daire amirleri, AK Parti Edirne ve Keşan Kadın Kolları üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yatırımlarla daha önceden baştan aşağı yenilenen Keşan Atatürk Stadı’nda yapılmış çalışmaları yerinde inceleyerek, bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında da Mustafa Helvacıoğlu’ndan bilgi aldı.

Kapalı Spor Salonu’nda da incelemelerde bulunan Osman Aşkın Bak’a stadyum ve tesislerin ihtiyaçları hakkında brifing veren Helvacıoğlu, çeşitli dallarda spor kursları ve günün her saati yürüyüş için tartan piste ilgi gösteren vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için gereksinimlerin karşılanması için çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, bu sezon BAL Ligi’ne yükselen Keşanspor’un atkısı hediye edilirken, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Bakan Bak, Keşan’dan ayrıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı Keşan’da ağırlamaktan dolayı büyük bir onur duyduklarını kaydederek, daha güzel hizmetleri halka sunmak için devlet ve hükümetin desteğini hissetmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Helvacıoğlu, “Keşan’ımızı spor anlamında da kalkındırmak amacıyla başlattığımız çalışmaları daha da ileri götürmek için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Keşan Atatürk Stadyumu’muzu günün şartları ve ihtiyaçlarına cevap veren bir tesis olarak hazırlarken her detayını ele alıyoruz. Sentetik sahamız, tenis kortu, voleybol, basketbol sahaları, soyunma odaları, kapalı spor salonu, tartan pist başta olmak üzere; çok güzel bir tesise kavuştuk.Şimdi de stadyumumuz ve tesislerimizdeki ihtiyaçları da karşılayarak Keşan’ımızı adından artık sporda da daha çok söz ettirecek bir kompleks için durmadan çalışıyoruz. Sayın Bakanımıza Osman Aşkın Bak’a, Milletvekilimiz Fatma Aksal’a AK Parti İl Başkanımız Belgin İba’ya ve İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç’a Keşan’ımıza yatırım anlamında verdiği katkılar nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.

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