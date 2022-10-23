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Bahçeli: Tuzak kuranlar 2023'te alt edilecek!

SİYASET 23.10.2022, 17:28
Bahçeli: Tuzak kuranlar 2023'te alt edilecek!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitingleri kapsamında Manisa'da halka seslendi. Altılı masanın FETÖ yönetimi olduğunu iddia eden Bahçeli, "Aday belirlemek için icazet yarışına girenler gelsin, kulak versinler. Adayımız belli, kararımız nettir. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.MANİSA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023'e doğru: Aday Belli, Karar Net mitingleri kapsamında Manisalılarla buluştu.

Türkiye'nin egemenlik haklarını beraber koruyacaklarını belirten Bahçeli, tuzak kuranların 2023'te alt edileceğini söyledi.

"Yıkılmamızı gözleyenler var dikkat ediniz, birbirimize girmemizi düşleyenler var uyanık olunuz" diyen Bahçeli, "Türkiye’miz üzerinde emeli ve gözü olanlar var tetikte olunuz. Bizde milletimizi seven mangal gibi yürek, mücadelemizi diri tutan müstesna bir emek var. Biliyoruz ki sevmek için yürek, sürdürmek için emek lazımdır. Bizde de milletimizi seven mangal gibi yürek, mücadelemizi diri tutan müstesna bir emek vardır" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için icazet yarışına girenler, gelsinler de Manisa'daki imrenilecek heyecan dalgasına kulak versinler" diyen Bahçeli, "Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

ALTILI MASAYA ADAY TEPKİSİ!

Konuşmasında muhalefete de yüklenen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak halen adayım diyemiyor. Malum belediye başkanlarını Sayın Erdoğan ile eş tutup rakip gösteriyorlar. Bu bir FETÖ yönetimidir. Yenemiyorsan yıprat taktiğidir" dedi.

Zillet partilerinin peş peşe ABD'nin yolunu aşındırmaları boşuna olmadığını öne süren Bahçeli, "Birisi geliyor, birisi gidiyor. Adeta okyanus ötesinde nöbete gidiyorlar. Çok açıktır ki zillet ittifakı Türkiye’nin karşısındaki mihraktır. Zillet ittifakı Türkiye’nin ayağına vurulmak istenen küflü prangadır. Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunlardan hayır gelmez. Çünkü zilletin sonu yoktur, sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir" diye konuştu.

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