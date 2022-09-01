Bahçeli: Sosyal medya denetime alınmalı

Sosyal medyanın denetim altına alınmasnın hayat memat konusu olduğunu söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı ardından basın açıklaması yaptı.

Bahçeli, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandıklarını belirterek, FETÖ yöntemleriyle 2023 seçimlerini lekelemeye azmetmenin karanlık bir teşebbüs olduğunu söyledi.

''SOSYAL MEDYA DENETİMİ ŞARTTIR''

Sosyal medyanın mutlak suretle denetim altına alınması gerektiğini kaydeden Bahçeli, "Son gelişmeler göstermiştir ki sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır. İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır. Siyaset hizmet değil hizip üretirse altından kalkması çok zordur. Şayet bir suç varsa üstelik suçlu tespit edilmişse bununla ilgili ne yapılacağı yürürlükteki mevzuat hükümlerince açıktır. Yargısız infazların demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığı ortadadır. Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp rant ve ikbal devşirmeye heveslenen muhalefet partilerinin acizliği fırsatçılığı artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır. Toplumsal huzurumuzun yanında birlik ve güvenliğimiz sosyal medyanın dipsiz kuyularında tahrip edilemeyecektir" diye konuştu.

Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmasına yönelik de konuşan Bahçeli, bu tacizin karşılıksız kalmamasız gerektiğini söyledi.