Bahçeli: Soma'yı hatırlatmak hastalıklıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında muhalefete sert çıkarak, "Amasra’yı konuşuyorken Soma felaketini hatırlatmak hastalıklı bir yaklaşımdır" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin meclis grup toplantısında konuştu.

Muhalefete sert çıkan Bahçeli, "Amasra’yı konuşuyorken Soma felaketini hatırlatmak hastalıklı bir yaklaşımdır" dedi.

"14 Ekim 2022 Cuma akşamı Bartın’ın Amasra ilçesinde milletimizin yüreğine ateş düşmüş, kömürün karasından helal lokmasını çıkarmak amacıyla yerin yüzlerce metre altına inen madencilerimiz hepimizin acıların en acısını yaşatmışlardır" diyen Bahçeli, "TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında canlar gitmiş, hayaller sönmüştür. 41 madencimiz bu elim patlamada son nefesini vermiştir. Yaralı halde kurtarılan madencilerimizin tedavisi devam etmektedir. Üzüntümüz tarifsiz ve tanımsızdır. Malum patlamaya yol açan kusur, ihmal değerlendirilecek ne varsa mutlaka gün yüzüne çıkarılacaktır. Bu konunun biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Ancak maden ocağındaki patlamayı bahane ederek felakete siyasi içerik katmak için el ovuşturan kim ya da kimler varsa bize göre samimi değildir. Amasra’yı konuşuyorken Soma felaketini hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklı bir yaklaşımdır" diye konuştu.

SAYIŞTAY RAPORU AÇIKLAMASI

"Sayıştay'ın 2017 ve 2019 raporlarında Amasra bölümlerini servis edenlerin önü, arkası araştırılmalıdır" diyen Bahçeli, "Sayıştay raporları kazı yapılması risklerine dikkat çekilmiş, önlemler sıralanmış. Denetçiler her şeyi görüyor da müessese çalışanları mı bilmiyor? Böyle bir iddia aklın ve mantığın neresinde yer alacaktır. Denetim fonksiyonun devlet hayatındaki önemini biliyoruz. Sayıştay raporlarının siyasi muhalefet haline dönüştürülmesini manidar buluyoruz" dedi.

ON YILLARDIR 2023'ÜN DÜŞÜNÜ KURUYORDUK

"Türkiye, eski Türkiye değildir" diyen Bahçeli, "Nereye ulaşmak istediğimizin bilincindeyiz. Çok çalışıyoruz, nefes alır gibi mücadele ediyoruz. Parti olarak on yıllardır 2023'ün düşünü kuruyorduk. Yüzyılla sözleşmeyi 22 yıl önce yaparak önümüze büyük hedefler koymuştuk. Bütün illerimizi heyecanla dolaştık. Şimdi de köy köy geziyor, davasının onurunu bilmiş dava arkadaşlarımızla siyasi çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da göndermelerde bulunan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun ABD'de ne yaptığı, kimin dümen suyuna girdiği, kimlerin eline baktığı az çok bellidir. Gazetecileri de atlatarak 8 saat kaybolması kuşkuludur. Kılıçdaroğlu'na soruyorum, 8 saat içinde neredeydin, kimlerle fiskos yaptın? Kılıçdaroğlu bu 8 saatin esrarını açıklamalıdır. FETÖ'cülerle görüp görüşmediğini açıklamak zorundadır. Türkiye'de bulamadığını ABD'de aramak müflis siyasetçinin son çırpınışıdır" dedi.