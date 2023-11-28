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Bahçeli: Seferberlik ruhuyla sahadayız

SİYASET 28.11.2023, 10:38
Bahçeli: Seferberlik ruhuyla sahadayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, MHP'nin 31 Mart 2024 tarihinde de yeni bir zafere imza atmak için seferberlik ruhuyla sahada ve milli gönüllerde olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında 2024 yerel seçimlerini değerlendirdi.

81 ilde milletimizle görüştük, hedeflerimizi paylaştıklarını belirten Bahçeli, "İnsanüstü bir gayretle çalışıyor, çabalıyoruz. Cumhur İttifakı'nın 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde tezahür eden başarısına yeni bir halka eklemeye çalışıyoruz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ!

"Bizim anlayışımıza göre herkes eşittir, Türkiye'dir" diyen Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye'de herkes eşittir fakat Kürtler daha az eşittir" açıklamasına da sert yanıt verdi.

Özel'in açıklamasının terör üslubunun tıpkısının aynısıyla yansıma olduğunu ifade eden Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek hakikati kıymaktır. Bu sefil iddia devletin ülkesi ve bütünlüğü ile bölünmez bütünlüğüne saldırı ve suçtur. Kürt kökenli kardeşlerim bizim can beraberimizdir. Hangi Kürt kökenli kardeşim herhangi bir imkandan mahrum kalmıştır? Kürt kökenli kardeşlerim, kaymakam, vali, milletvekili, bakan ve hatta cumhurbaşkanı olmadılar mı? Bunlar öyle karışıklar ki, akıl, vicdan ve siyaset anlayışı çerçevesinde bin parçaya bölünmüş durumdalar. HEDEP demek CHP demektir" dedi.

Bahçeli ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “Ekrem Bey İstanbul’a ben CHP’ye mühürlüyüm” dediğini anımsatarak, o paslı mührü kazıyarak söküp atmayı başaracaklarını öne sürdü.

Bu arada çalışan emeklilere ikramiye kararının memnuniyet verici olduğunu kaydeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnanıyorum ki emeklilerimizin şartları daha da iyiye gidecektir. Toplumun her kesimi hak ettiği payı alacaktır. 2024 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamış, geçen cuma tamamlanmıştır. Bütçenin yanı sıra 17 bakanlığın bütçesi ve kalkınma planı kabul edilmiştir" diye konuştu.

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