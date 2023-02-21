Bahçeli: Rahat olun, boyun ölçünüzü sandığa gömerek ilan edeceğiz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında 'seçim tarihi' polemiklerine yanıt vererek, "Ne sandıktan kaçarız, ne demokrasiyi yok sayarız" dedi. İstanbul'da deprem felaketine ilişkin senaryoların da tüm ihtimallerle değerlendirilerek hazırlıklı olunması konusunda çağrıda bulunan Bahçeli, "Kaybedecek zamanımız yok" dedi.ANKARA (İGFA) - Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşanan depremlerle ilgili gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, "Depremden menfaat devşirmek isteyenler hata yapar" dedi.

İstanbul'daki deprem riskine dikkat çeken Bahçeli, İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip muhtemel depremlere hazırlıklı olunması gerektiğini kaydederek, "Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız" diye konuştu.

Hükümetin verimli ve etkili bir afet yönetimi ile Kahramanmaraş depremindeki yaraları sardığını belirten Bahçeli, "Devlet her şeye hakimdir. Acımız büyüktür ancak hayatta zamanın hafifletemediği hiçbir acı da yoktur" dedi.

"RAHAT OLUN, BİRAZ SABREDİN!"

Konuşmasında seçim tartışmalarına dair spekülayonlara da yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçim tarihiyle ilgili spekülasyon üretmek vebaldir. Rahat olun, biraz sabredin, Türk Milleti sizin boyun ölçünüzü yakında sandığa gömerek ilan edecektir. Ne sandıktan kaçarız ne demokrasiyi yok sayarız" dedi. Bahçeli, "Karamsarlık aşılayıp kriz ikmali yapan bu kimliksizler koordinasyondan ne anladıklarını, nereye varmak istediklerinin mertçe açıklayacak yürekliliğe sahipler midir?" diye de sordu.