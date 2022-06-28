Bahçeli: Ormana düşmanlık iblise hizmetkarlıktır

Ormana düşmanlığın iblise hizmetkarlık olduğunu ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, orman yakanlarla mücadele için 'idam cezası' tartışmalarını yararlı gördüğünü söyledi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezası tartışmalarını yararlı gördüğünü söyledi.

"Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezası tartışmalarını çok yararlı gördüğümü, şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum" diyen Bahçeli, "Bununla da kalmayıp, tasavvurdaki idam cezasının kadın cinayetlerini, tecavüz ve terör suçlarını da kapsayacak bir genişlik ve esneklik içinde olmasını hassaten bekliyor ve ümit ediyorum" dedi.

Cumhur İttifakı'nın önü açık olduğunu zillet ittifakının siyasi ömrüyle birlikte önünün kapalı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın iktidar yürüyüşünü durdurmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Zillet ittifakının sabıkalı ve sivri ortakları fazla heyecan yapmasınlar, boş hayallere kapılmasınlar, zira havlu atıp nal toplayacakları, mağlup ve mahcup hale düşecekleri günler yakındır" dedi.

"MİNDERDEN KAÇMAYA FIRSAT BULAMAYACAKSINIZ"

"Eğer seçim 18 Haziran 2023'te yapılırsa bugünden itibaren de 356 gün kalmıştır" diyen Bahçeli, "24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin üzerinden geçen yaklaşık 4 yıllık zaman dilimi, kimin millet ve vatan sevdalısı, kimin iş birlikçi ve Türkiye karşıtı olduğunu iyice tescillemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hiçbir sisli ve şüphe çeken yanı olmayan mutlak adaylığı üzerinde 'ya tutarsa' diyerek polemik yapan, tezvirat üreten, nifak yayan zillet faillerine diyorum ki, yenilen pehlivan güreşe doymazmış, ama sizi doyuracağız; inanıyorum ki minderden kaçmaya fırsat bile bulamayacaksınız" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU YİNE SU KAYNATTI"

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, felaketlerden siyasi rant devşirme gayesinin faziletsiz, mensubiyetsiz ve terbiyesiz bir siyaset kirliliği olduğunu ifade etti. "Sayın Kılıçdaroğlu, yine çamura yattın, yine sınıfta kaldın, yine su kaynattın" diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bahçeli, Türkiye orman yangınına mahkum kalmışken, hükümeti kast ederek "milletin başına bela oldular, bir an önce gitsinler" diyen Kılıçdaroğlu'nun, öfkesinin kurbanı, çıkarcılığının ve muhterisliğinin esiri olduğunu söyledi.

BAHÇELİ'DEN TÜRK OCAKLARINA TEPKİ

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Türk Ocakları'nın bir etkinliğine davet edilmesine de tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun etkinlikte ne işi olduğunu sorgulayan Bahçeli, "Davet ede ede, hem de böylesi bir dönemde Kılıçdaroğlu mu davet edilmiştir? Benim sözüm Türk Ocakları’nın üç-beş yöneticisinedir" dedi. Konuşmasında Karl Marx'tan alıntı yapmasına değinen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu’nun 'din halkın afyonudur' diyen, üstelik İslam dünyasıyla ilgili bir sempozyumda, Karl Marx’tan alıntı yaparak salonda hazır bulunanlara hitap etmesine nasıl katlandınız?" diye sordu.

Bahçeli sözlerini, "O salondan mesela Ziya Gökalp, mesela Erol Güngör, mesela Mehmet Eröz’ün yerine Marx’ın görüşlerinin kamuoyuna yansımasını içinize nasıl sindirdiniz? Bunu nasıl hazmedebildiniz?" diye sürdürdü.