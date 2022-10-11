Bahçeli: Minderden kaçma, gel!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de grup toplantısında konuştu. Başörtüsü düzenlemesinin yasal olarak değil anayasal düzeyde düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da "Minderden kaçma. Samimiysen gel." çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında siyasette başörtüsü tartışmasını gündeme getirerek, CHP'nin hazırladığı kanun teklifinin tutarsız olduğunu öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞI...

'Başörtüsü meselesi çözülmüş bir meseledir'' diyen Bahçeli, CHP'nin hazırladığı kanun teklifinin 'tutarsız' olduğunu belirterek ''Kılıçdaroğlu şayet samimi ise buyursunlar anayasa değişiklik teklifine destek versinler'' ifadesini kullandı.

Bahçeli, MHP olarak anayasa değişikliği teklifinin arkasında olduklarını söyledi.

"CAMİDE, CEMEVİ DE BİZİMDİR"

"Cami de, Cemevi de bizimdir, hepimiz Müslümanız" diyen Bahçeli "Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir. Saz bizim söz bizimdir cem bizim semah bizimdir. Maksadımız gönüller yıkmak değil gönül üstüne gönül yapmaktır. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır" dedi.

Aleviliğin siyasi istismar ve rant alanı olmaktan çıkarılması gerektiğini kaydeden Bahçeli, Alevilerin, Cemevinin ibadet yeri olarak tanınması arzusunda olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa bunun geri dönüşü mümkün değildir. Türk milleti yapay ayrımlara fırsat vermeyecektir" dedi.

"ABD'YE BEL BAĞLAMA KILIÇDAROĞLU!"

Öte yandan konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun apar topar ABD'ye gitmesini de eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Talihsizlik, densizlik, pervasızlıktır. Kılıçdaroğlu ABD'ye bel bağlama, seni 1 dolara ele verir. Herkes biliyor ki adaylık için icazet almaya gitti. Ülkemizin parlamenter sisteme dönmesi söz konusu değildir. Henüz Cumhurbaşkanı adayı bulamamış zihniyete Türkiye teslim edilemez" diye konuştu.