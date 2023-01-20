Bahçeli millete seslendi: Aziz milletim sıra sende

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, 2023 seçim süreciyle ilgili paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girdiğini belirterek, "Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi takriben belli olmuştur" dedi.

Seçimlere 114 gün kaldığını vurgu yapan Bahçeli, "Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet’in yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir" ifadelerini kullandı.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerine hazır olduğunu ve yeni bir demokrasi zaferinin cumhurun vatanperver duruşuyla tezahür edeceğine inandığını vurguladı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü istikbalin güçlü ve gelişmiş Türkiyesini müjdeleyeceğine dikkati çeken Bahçeli, "Küresel emperyalizmin siyaset devriyeleri, terör örgütlerinin gönüllü destekçileri, Türkiye düşmanlığının yeminli temsilcileri, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan zulüm bekçileri, zillet çatısında birleşmiş manda özlemcileri Cumhur İttifakı karşısında tutunamayacaktır. Cumhur İttifakı’na verilen her oy Türk ve Türkiye Yüzyılına destek, zalimlere tepki, teröristlere ceza, huzura davet, bereket ve güvenliğe çağrıdır. Nihayetinde ve nitekim 2023 seçimlerinde kullanacağımız ana sloganla sesleniyorum: “AZİZ MİLLETİM SIRA SENDE" ifadelerine yer verdi.