Bahçeli Mersin'den start veriyor... Cumhur bizim, Türkiye hepimizin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yerel seçimlere yönelik dikkati çeken mesajlar verdi. Ayırmadan, ayrışmadan, canla, başla Türkiye için çalışacaklarının sözünü veren Bahçeli, "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" dedi. Bahçeli, ilk açık hava toplantısını da Mersin'den başlatacaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Herkes için, herkese göre belediyeye birliğin gücüyle ulaşacaklarının altını çizen MHP lideri Bahçeli, "Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, doğru olacağız, dürüst olacağız, duruşumuzla göz dolduracağız" dedi.

Yerel seçimlere yönelik önemli mesajlar ve göndermelerde bulunan Devlet Bahçeli, "DEM’lenmiş CHP’nin kimlere servis edildiği, kimlerin emellerine hizmet ettiği, yönetimi altındaki belediyelerde dönen rüşvet çarklarının nerelere kadar dayandığı, ayak oyunlarının ve yolsuzluk vakalarının nasıl volkan ağzı gibi patladığı artık herkesin bildiği ve gördüğü skandallardan yalnızca bir kısmıdır. İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’nde vuku bulan şaibeler, Bu belediyenin CHP’li yöneticileri tarafından basın mensuplarına ve yaşlı bir hanımefendiye yönelik utanç verici kaba güç gösterileri elbette her vicdan sahibi tarafından telin edilmiştir. DEM’lenmiş ve devrilmiş CHP’nin siyasi ayarları bozulmakla kalmamış, bu garabet ve köhne zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir. Bunların demokratlığı köprüden geçene kadardır. Bunların halkçılığı ve insan sevgileri kelebeğin ömrü kadardır. CHP’nin dikişi yama tutmayan Genel Başkanı’na bir hususu hatırlatmak isterim ki, Türkiye’de Dersim diye bir yer yoktur, olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli’dir" diye konuştu.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/lyRtQQAiND— MHP (@MHP_Bilgi) January 23, 2024

"İstanbul’u CHP’den ve DEM’ci bölücülerin tasallutundan kurtarmak bihakkın vatan borcu, fetih namusudur" diyen Bahçeli, "Ankara’yı, İzmir’i ve diğer belediyeleri CHP’den kurtarmak istiklalin şeref bahsi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e vefa gereğidir. Ankara’da DEM’lenip Kandil’de dökülen CHP gidecek, yerel yönetimlerde hasretle beklenen huzur gelecektir. DEM’lenmiş CHP gidecek, milli birlik ve kardeşlik güçlenecektir" dedi.

İLK AÇIK HAVA TOPLANTISI 28 OCAK'TA MERSİN'DE

31 Mart seçimlerine hazırlık amacıyla planlanan ilk açık hava toplantısına Mersin'den başlayacaklarını duyuran Bahçeli, “Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin” temasıyla, Misak-ı Milli’nin ilan edilişinin 104’üncü yılında, yani 28 Ocak 2024 Pazar günü Mersin’de yapma kararı aldık. Müteakiben 4 Şubat 2024 Pazar günü de Manisa Açık Hava Toplantımızı gerçekleştireceğimizi aziz milletimizle ve bu kentlerimizde yaşayan muhterem vatandaşlarımızla özellikle paylaşmak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi kolları sıvamış, ya Bismillah diyerek yola koyulmuştur. Elbette gayret bizden, takdir ve teveccüh aziz milletimizdendir" diye konuştu.