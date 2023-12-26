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Bahçeli: Meclis'te terörist, katil istemiyoruz!

SİYASET 26.12.2023, 11:47
Bahçeli: Meclis'te terörist, katil istemiyoruz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili vekillerin maaşının kesilip şehit ailelerine bağlanmasını önerdi. "Biz Meclis'te terörist istemiyoruz, düşman istemiyoruz, katil istemiyoruz" diyen Bahçeli, "Canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz" diyerek sert göndermelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına dün tamamlanan 2024 bükçe görüşmeleri için partisinin milletvekillerine teşekkür konuşması yaparak başlayan Bahçeli'nin gündeminde Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırısı vardı.

Türkiye'nin itibarına, istikrarlı yönetime gölge düşürmek için terör kartını devreye soktuklarını belirten Bahçeli, "Türkiye'nin hızını yavaşlatmak milli birlik ve beraberliğini yaralamak için menfur operasyon devrededir. Bu amaçla CHP'nin DEM'lenmesi amaçlanmıştır." dedi.

"MECLİS'TE TERÖRİST İSTEMİYORUZ"

"Göstere göstere terörizme güzelleme yapılıyor" diyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: Dişimizi sıkıyoruz sabır diyoruz. Ne var ki estirilen tahrik kampanyası soğukkanlı duruşumuzu gittikçe sarsıyor.  TBMM, teröristlerin aklanma, paklanma, barınma, sığınma ve meydan okuma mekanı değildir. Aksini iddia eden kim varsa hasmımızdır, vatan hainidir. MHP'nin açık çağrısı şudur. Biz Meclis'te terörist istemiyoruz, düşman istemiyoruz, katil istemiyoruz. canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz." dedi.

BAHÇELİ'DEN DÖRT ÖNERİ

Sözde Kürdistan havariliğinden vazgeçmeyen, devlete düşman kesilen partilerin cumhuriyeti kuran TBMM'de bulunmasının millete karşı en aşağılayıcı muamele olduğunu söyleyen Bahçeli, bu duruma karşı 4 önerisini kamuoyu ile paylaştı.

Bahçeli, "İlk önerim DEM Partisi 57 milletvekilinin maaşlarının kesilip derhal terörle mücadeleye ve şehit ailelerine verilsin. İkinci önerim teröre yardım yataklık yapan suçu sabit olan sözde vekillerin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyaların karara bağlanarak acilen mahkemeye çıkarılmasıdır. Üçüncü önerim yeni anasaya  sürecinde anayasa mahkemesinin statüsünün radikal şekilde yapılandırılması ya da kapatılmasıdır. Dördüncü önerim kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesidir." ifadelerini kullandı.

Bu arada önümüzdeki seçimlerin terörün yedeğinde olanlarla Türkiye'nin yanında duranlar arasında geçeceğini öne süren Bahçeli, "İnanıyorum ki 14-28 Mayıs seçimlerinde cumhur ittifakı muvakkiyetinin aynısı 31 Mart'ta da sergilenecektir. 2024'ün kazananı yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır" dedi.

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