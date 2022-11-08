Bahçeli: Makul adıma bakıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Partili heyetin HDP’yi ziyaretini yorumladı. TBMM'deki grup toplantısında mesaj veren Bahçeli, Meclis’te grubu bulunan partileri ziyaret etmelerinin doğru olduğunu belirterek, "Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur ve aynısıdır. Makul adıma bakıyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli, AK Parti heyetinin Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesinin son derece doğal ve doğru bir adım olduğunu söyledi.

AK Parti'nin "başörtüsü düzenlemesi" olarak bilinen Anayasa değişikliğiyle ilgili HDP ile görüşmesinden özel bir rahatsızlık duymadıklarını şu sözlerle aktardı:

"CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa, başörtüsüne bez parçası demekten pişmansa buyursun, hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım" diyen Bahçeli, "Bu arada AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP’yle niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır. HDP’ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP’yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP’yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse, CHP’de odur ve aynısıdır. Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Türkiye NATO ilişkileri hakkında yorumlarda bulunan Bahçeli, NATO Genel Sekreteri'nin "Türkiye'ye talimat verir gibi konuşması edepsizlik" olarak yorumladı.

"NATO'nun Madrid zirvesindeki üçlü muhtırada İsveç ve Finlandiya'nın hangi somut adımları attığı titizlikle incelenmelidir" diyen Bahçeli, "İsveç iç muhalefeti PKK/YPG'nin denetim ve kontrolündedir. NATO Genel Sekreteri'nin TBMM'nin ne yapacağını, nasıl karar alacağını dikte etmesi edepsizliktir. NATO, TBMM'nin üzerindeki bir organ değildir. NATO Genel Sekreteri boyunu aşan sularda kulaç atmaktan Türk Meclisine ödev verme densizliğinden vazgeçmelidir" diye konuştu.