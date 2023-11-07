Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun itirafı beyhude sızlanmadır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Genel Başkanlık yarışını kaybeden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.' itirafı, gecikmiş, miadı geçmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin, yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekiyordu." dedi. Bahçeli, "Demirtaş'a selam göndermek PKK'yı selamlamaktır" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, siyasetin soğuk tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların, rüyasında sinek avına çıkanların, şapkayı ayağına çarığı başına giyenlerin, yalanı kana kana içip bir damla hakikati yudumlamaktan mahrumiyet çekenlerin harcı olamayacağını söyledi.

"Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset yapılamaz." ifadesini kullanan Bahçeli, toplumsal yapıyı önce ideolojik mahallelere ayırıp sonra da iki ayrı yakayı birleştirmek amacıyla köprü kurmaya çalışmanın adının siyaset olamayacağını kaydetti.

Bahçeli, "Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni bir kalkınma hamlesine, istikametini milletimizin hedef ve özlemlerinden alan muhtevalı bir toparlanmaya ihtiyacı vardır. Bunu da MHP ve Cumhur İttifakı gerçekleştirmeye muktedirdir." diye konuştu.

Bahçeli, 2023 ve takip eden yılların Türkiye'nin dev gibi ayağa kalkışına sahne olacağını, bunu sağlayacak iradenin Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın sınır ötesinde terörün başını ezen mücadele, Ege ve Doğu Akdeniz'de silah çeken ahlaksızlara milli duruş gösteren cesaret, Türkiye’ye sahip çıkan ve Türk milletine hizmetkarlıkta sınır tanımayan inanmışlık ve vatan olduğunu belirten Bahçeli, zillete düşürülecek bir ülkelerinin olmadığını ifade etti.

Bahçeli, Türk milletinin ruhundaki mukadderat ve mukavemeti mayalandıran tarih ve kültür mirasıyla istikbal ve istiklalini muhafaza eden irade ve itibar zenginliğinin "siyasetlerinin mihveri" olduğunu vurguladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GECİKMİŞ İTİRAF!

Konuşmasında CHP'nin hafta sonu yapılan kurultayını anımsatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'nin 38. Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlık yarışını kaybeden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.' itirafı gecikmiş, miadı geçmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin, yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekiyordu." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

CHP'deki Genel Başkan değişiminin konu ve gündemleri olmadığını dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kurultay delegeleri kararını vermiş, bize de saygı duymak ve hayırlı olsun demek düşmüştür. Üzüldüğümüz husus, Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, işbirlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Kalem selamdan, selam kelamdan önce gelir. Bir selam bin hatırdır. Selam Allah'ın selamıdır ancak teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Cumhuriyet'in ve CHP'nin 100. yılında, genel başkanlığa aday isimlerin kurultay salonundan terörist Demirtaş'a selam göndermesi PKK'yı selamlamaktır, kahpe pusuları selamlamaktır, kanlı saldırıları selamlamaktır, bölücülüğü selamlamaktır, melanet ve rezalete selam durmaktır. İlk tuğla yanlış konulmuş, ilk düğme yanlış iliklenmiş, ilk adım boşluğa atılmıştır".

CHP'nin 38. Büyük Kurultayı'nda Kuvayı Milliye reddedilerek Milli Mücadelenin inkar edildiğini kaydeden Bahçeli, "100 yıllık geçmişin hatıralarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri yok sayılmıştır. Çam dalından ağıl olur mu? Elbette olmaz. Biliniz ki bu tiplerden de millete ve ülkeye hayır gelmez, gelemez, gelmeyecektir. Biz Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini inşa, imar ve ihyanın peşindeyiz. Tavsiyem odur ki hiç kimse hesap hatası yapmasın, küçülmüş siyasetçilerin zillet projelerine Türkiye'yi asla teslim etmeyeceğiz" dedi.

"Ne esef verici bir durumdur ki ülkesine sırt dönmüş, milletine yüz çevirmiş, milli meselelerle ihtilafa düşmüş ikiyüzlü bir muhalefet anlayışı karşımızdadır" diyen Bahçeli "CHP yönetimine hakim olan siyasi akıl rehinli ve hacizlidir. Bunların irtibatları ve ilişki ağları sancılı ve karanlıktır. CHP yönetimine diyorum ki Selahattin Demirtaş teröristtir, HEDEP bölücüdür, siyasetteki nifak tohumu ve ayrık otudur. Osman Kavala Sorosçudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir" diye konuştu.

"DÜNYANIN UMUDU TÜRK DEVRİ'DİR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, huzursuzluğun küreselleştiğini, yaygın ve yoğun adaletsizliğin küresel vicdanı yaraladığını dile getirerek, neoliberalizmin haksızlık yakıtıyla yüzdürülen, pusulası ve dümeni vicdansızlık olan korsan geminin her tarafından su aldığını söyledi.