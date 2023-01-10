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Bahçeli: Kansızlara eyvallah etmeyeceğiz!

SİYASET 10.01.2023, 14:01
Bahçeli: Kansızlara eyvallah etmeyeceğiz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin gölgesinin MHP'ye düşürülmek istendiğini iddia etti. "Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir" diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

MHP'yi sosyal medyaya yuvalanmış trol teröristler eliyle fitne anaforuna çekmeyi amaçlayanlara müsaade etmeyeceklerini söyleyen Genel Başkan Devlet Bahçeli, arkalarında düşman gibi deniz, önlerinde deniz gibi düşman olsa da bu yoldan geri dönmeyeceklerini dile getridi. Bahçeli, "Menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı, pirüpak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz" dedi.

Sabrın boyun eğmek değil, mücadele etmek olduğunu cümle aleme hep birlikte göstereceklerini kaydeden Bahçeli, "Allah'tan korkmayıp cennetten çıkmayanlar, çakal olup bozkurta diş gösterenler, münafıklığın her türlü yüzünü sahneye sürenler, densizin devesi gibi çan çan ötenler şunu özellikle unutmasınlar ki tek başıma da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım. Karın ağrısı çekenlere, bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

Devlet Bahçeli, 30 Aralık'ta Ankara'da hunhar bir suikastın vuku bulduğunu ifade ederek, bu kanlı olay gerçekleşir gerçekleşmez perde arkasının aralanması, sislerin dağılması amacıyla sabır ve sebatla beklemeye koyulduklarını; adli ve idari soruşturma sürecinin teferruatla ve titizlikle yapılabilmesi maksadıyla her gelişmeyi yakından takibe başladıklarını anlattı.

Devlet Bahçeli, bir parti liderinin "Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz." ifadesiyle cumhuriyet savcılarının görev alanına giren bir açıklamada bulunduğunu ifade ederek, "Azılı MHP düşmanları günbegün bu konuyu gerçek mecrasından saptırarak siyasi bir hesaplaşmaya çevirdiler. TBMM'de yuvalanan terör seviciler soru önergesi vererek meseleyi iyice kanatmayı ve karıştırmayı denediler. Sosyal medyada, yakalanan cinayet faillerinin ifade tutanakları kripto damar vasıtasıyla devamlı servis edildi. Bir yumrukla adeta ağaç devirmenin çabasına giren akıl, vicdan ve izan özürlü insanlık fukaraları ortalığa döküldü. Aleyhimize aslı astarı olmayan ihbar ve itham dolu düzmece iddialar, başta CHP olmak üzere diğer zillet partilerinin, teröristlerin, bölücülerin, küreselcilerin, kozmopolit mankurtların, tescilli devlet ve millet muhaliflerinin eline tutuşturulup tıpkı suç örgütlerine sözcülük yaptıkları gibi meseleyi sahiplenmeleri için siyasi iklim ve istismar ortamı açıldı. Biz damgalı iftiracıları, bunlara figüranlık yapan onursuzları tanıyoruz. Nefesimizle de enselerinde olduğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu.

Devlet Bahçeli, ölüsüyle dirisiyle, sözüyle duruşuyla, tavrıyla tarzıyla, şekliyle şemaliyle düşmana ganimet olanları iki cihanda da affetmeyeceklerini ve haklarını helal etmeyeceklerini de söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, mezar başında video çekip yayınlayanlar, sürekli ajitasyon yapanlar, gözyaşı dökerken kayda aldıranların esasen fırsatçı vampirler olduğunu ve kendilerinin onlarla işi olmayacağını vurguladı.

Bahçeli, ayrıca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan bir kişinin ise verdiği röportaj sırasında, orada bulunan Türk bayrağını kaldırtmasının yalnızca skandal değil suç ve bağımsızlığın sembolü al bayrağa adice bir hakaret olduğunu belirterek

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