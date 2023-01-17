Bahçeli: Kafa, Kenan Evren kafası!

Partisinin grup toplantısında Millet İttifakı'na verip veriştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kule nöbetçiliği yaptığını öne sürerek, Kenan Evren kafasında olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Millet İttifakı'na verdi veriştirdi.

Millet İttifakı'nın, Türkiye'nin hedeflerini kırmak, büyüme ve gelişme azmini kundaklamak için son kozlarını oynadığını savunan Bahçeli, "Zillet ittifakı A'dan Z'ye krizdir, kaostur, kamburdur, kangrendir, kabahattir, karamsarlık siyasetidir. Mezkur ittifakın ortak paydasında buluşan her bir parti koltuk ve makam derdindedir. Siyasi rant kavgaları gizlenemez boyutlardadır" dedi.

"Zillet ittifakı Türkiye'ye adeta silah doğrultmuştur" diyen Bahçeli, "Bu köhne ve kötürüm ittifakın buluşma ve birleşme potasını, devlet ve millet olarak bir arada yaşamanın garantisi olan milli ve üniter devlet yapımızdan duydukları rahatsızlık; Türk tarihini ve kültürünü karalamak için kolladıkları fırsatlar; millet değerlerini aşağılamak için yapılan bozgun siyaseti; tarihimizi sorgulatmayı amaçlayan hakaret kampanyaları; bölücülüğü aklamaya, terörle mücadeleyi sorgulatmaya dönük alçaklıklar oluşturmaktadır" diye konuştu.

"KENAN EVREN KAFASI KILIÇDAROĞLU'NUN KAFASIDIR"

Bahçeli, vesayetin bugünkü CHP yönetimi demek olduğunu iddia etti.

"Kenan Evren kafası Kılıçdaroğlu'nun kafasıdır" diyen Bahçeli, "Türk askerine parmak sallama cüreti gösteren Kılıçdaroğlu, zalimlerin lejyonu, bunların sınır devriyesi, kule nöbetçisi, kula kulluk eden çürümüş bir şahsiyettir. Kılıçdaroğlu, bir tarafta terörist Demirtaş'ı sahiplenip serbest kalmasını isterken diğer tarafta Türk askerini rencide etmektedir. Kılıçdaroğlu, HDP-PKK'yı arkalarken, terörle mücadelede destan yazan TSK'yi terbiyesizce hedef almaktadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasilerde siyasi partiler kapatılamaz." ve "Hazine yardımının kesilmesi demokrasi dışıdır" sözlerine de göndermede bulunarak, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, HDP'nin yedek kulübesine, siyasi amigoluğuna, ikmal kafilesine, Türkiye aleyhine kurgulanan beşinci kol faaliyetine tam olarak dönüşmüştür. Teröre yardım ve yataklık yapan, bu kapsamda odak haline gelen HDP kapatılmasın da Kandil'e milletimizin vergileri mi aktarılsın? Daha çok mermi almaları mı sağlansın? Daha çok ihanet etmeleri mi teşvik edilsin? HDP'nin kapatılması bir adalet ve demokrasi onurudur. Bu onur yere düşemez, düşürülemez. Bu onurun çiğnenmesini isteyen Kılıçdaroğlu, CHP'yi HDP'nin eline rehin bırakmış, PKK'nın güdümüne girmiştir. Akıl tutulması yaşayıp CHP'li ülkücülerden bahseden Kılıçdaroğlu bilsin ki hiçbir namuslu ve şahsiyet sahibi ülküdaşım PKK'yla, HDP'yle, Türk'e kefen biçmek için fırsat kollayan alçaklarla yan yana gelmez, aynı hizada bulunmaz.

"NE SÖZÜN SÖZ, NE DE..."

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Senin ne sözün sözdür, ne siyasetin siyasettir, ne de yolun yoldur. TSK komuta kademesinin, yalanı, dolanı ve iftiraları alkışladığını küstahça ileri süren CHP Genel Başkanı ve milli silah sanayine çamur atan, BAYKAR şirketini suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmişlerdir. Bu acınası gerçeği de aziz Türk milletinin şamarını yediklerinde anlayacaklardır. 27 ülkeye ihracat yapan, kuruluşundan bu yana gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan kazanan bir Türk şirketini karalamak terbiyesizlik ve gayri milliktir" diye konuştu.

"GÜVENCE MHP'DİR"

Bahçeli, konuşmasında, "100 yıllık bir maziden muhteşem bir geleceğe adım adım ulaşma kararlılığı gösteren Türkiye Cumhuriyeti'nin zilletin karanlık girdabına düşmeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Güvence MHP'dir, Cumhur İttifakı'dır, büyük Türk milletidir. İstikbalin kutup yıldızı huzurlu Türkiye olacaktır. Tam bağımsızlık aziz millet varlığının kahraman evlatlarından müteşekkil Cumhur İttifakı eliyle korunacak, kollanacak ve mutlaka güçlenecektir" görüşlerine yer verdi.