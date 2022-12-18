Bahçeli: İmamoğlu'nun parlatılması adaylıkla ilgili

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de "Aday Belli Karar Net" temalı mitinginde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parlatılma amacının adaylıkla ilgili olduğunu iddia etti.MERSİN (İGFA) - Mersin'de "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü. Bahçeli, "Saraçhane kumpası tutmaz" dedi.

2023'ün sandık ve demokrasi yılı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Önümüzdeki yıl çılgın Türklerin yeni bir şahlanış dönemi yaşanacaktır. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın, Türkiye zillete düşerek ziyan olmayacaktır" dedi.

"Adayımız bellidir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen Bahçeli, "Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir. Yolundan dönenlere, davasından cayanlara Mersin izin vermez, prim vermez, icazet vermez" diye konuştu.

"SARAÇHANE TİYATROSU SERGİLEDİLER"

İmamoğlu'na verilen ceza sonrasında Saraçhane'deki buluşmayı 'tiyatro' ve 'fırsatçılık' olarak nitelendiren Bahçeli, "Saraçhane tiyatrosu tutmaz" dedi.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir suç işlemişse elbette cezasını çekmelidir" diyen Bahçeli, "Bu şahsın ne üstünlüğü vardır. İYİ Parti Başkanı, İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmiştir. Yeni başlıyoruz diyenlerin gizli kapaklı işler çevirdiğini görmemek için akli melekeleri kaybetmiş olmak lazım. Kılıçdaroğlu'na çalım üzerine çalım atmak için uğraşan kişilerin altılı masaya dinamit atmıştır" diye konuştu.

Bahçeli, "CHP hastadır ve bu hastalığın adı da işbirlikçiliktir! Bizim vizyonumuz Türk tarihinin yol haritasıdır. Bizim aklımız yerli ve millidir. CHP'nin 6 su alan kayığı batmak üzeredir. Bu CHP'yi maaşlı sömürge danışmanları, ne dış güçler kurtarabilecektir. CHP yönetimi dersini tarihimize kara çalan Türk ve İslam düşmanlarından almaktadır" dedi.