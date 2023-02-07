MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gün bir olma, birlik olma günüdür" diyerek siyasi konuşma yapmayacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında milli yas içerisinde Türkiye'deki depremler dolayısıyla siyasetten uzak konuştu.

Normal zamanlardaki gibi mesnetsiz eleştirilerin sahneleneceği bir zamanda olmadıklarını belirten Bahçeli, "Gün sen ben ayrımıyla, nefsi arzularla, yersiz polemiklerle, ucuz ve uçuk sözlerle vakit kaybedecek bir gün değildir" dedi.

"Asılsız isnatlara çanak tutacak bir gün de değildir" diyen Bahçeli, "Kederli günde hep birlikte Türkiye olma günleridir. Altından kalmayacağımız hiçbir enkaz, çözemeyeceğimiz hiç bir sorun, saramayacağımız hiçbir yara yoktur. Provokasyon peşinde koşan vandallara, çıkarcılara, utanmazlara kesinlikle göz yummayacağız. Bu da geçecektir. Allah bizimledir. Bu çilemizde bitecektir. Gün her şeyden ve hepsinden önemlisi; bir olma, birlik olma günüdür" diye konuştu.

10 ili sarsan yıkıcı depremlere ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek, her dava arkadaşımın da duyarlı davranmasını beklediğini ifade etti.

"BİLANÇO ÇOK AĞIR"

Maalesef bilançonun her iki depremde de çok ağır olduğunu söyleyen Bahçeli, "Olumsuz hava şartlarından dolayı çalışmalar güçlükle yapılmaktadır. Türkiye, Erzincan ve Marmara depreminden sonra en feci deprem faciasıyla karşı karşıya kalmıştır. Depremde can veren bütün vatan evlatlarına başsağlığı diliyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. MHP olarak arama kurtarma çalışmalarına destek olacağız" diye konuştu.

Öte yandan Bahçeli, Çankırı'da yapmayı planladıkları açık hava toplantısını deprem dolayısıyla başka bir tarihe ertelediklerini duyurdu.