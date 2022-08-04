Bahçeli: "Fırsat kollayan yıkım lobisi devrede! Ancak seyirci kalmayacağız!"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cem evi saldırısı ile KPSS'deki şaibeler hakkında yazılı basın açıklamasında bulundu. Bahçeli, MHP'nin Türkiye’yi hedef alan kuşkulu olaylarla ilgili görüş ve önerileri bellidir, berraktır ve tutarlı olduğunu söyledi.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KPSS'de 20 soruya kimlerin tam doğru cevap verdiği tespit edilerek buna göre işlem yapılması gerektiğini kaydetti.

"İlgili yayıneviyle bahse konu soruların hepsine doğru cevaplar verenler arasında makul bağ ve bağlantı bulunursa, bunların alayı birden isim isimafişe edilmeli, en ağır cezaya çarptırılmalıdır" diyen Bahçeli, "Hiçbir evladımızın haklarının gaspına sessiz durmayacağımız, emeklerinin ve ümitlerinin heba edilmesine seyirci kalmayacağımız çok iyi bilinmelidir" dedi.

Açıklamasında Cemevine saldırılarına da değinen Bahçeli, bu saldırıların belli merkezlerden provoke edilen Türkiye ve İslam düşmanlığı olduğunu öne sürdü.

Türkmen-Alevi Bektaşi Vakfı’na, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne yapılan alçak saldırıların Türkiye’nin hayat damarlarına neşter vurma çabasından başka bir şey olmadığın ifade eden Bahçeli, yazılı açıklamada, "Cemevi’ne ve Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimize yapılan hain ve hasmane eylemler belli merkezlerden provoke edilen Türk, Türkiye ve İslam düşmanlığıdır. İçinden geçtiğimiz zaman diliminin tüm iyimser ve müspet ortamı dikkate alındığında Cemevisaldırganlığının bir meczubun, mendebur bir suçlunun gelişigüzel bir fiili olmayacağı bariz olarak görülecektir. Ajanlarının tasmasını çıkarıp üzerimize salanlarla çetin bir hesaplaşma milli ve manevi bir sorumluluk olarak omuzlarımızdadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, söz konusu girişimleri, "Türkiye’nin önünü kesmek için kuyruğa girenlerin aynı zamanda barış, huzur ve istikrar vasatını çökertmek için fırsat kollayan, hava koklayan, zemin yoklayan iç ve dış mihraklardan teşekkül eden bir yıkım lobisi halinde devreye girdikleri son derece açıktır" diyerek özetledi.

Bahçeli, "İlk olarak, Cemevi saldırısıyla KPSS skandalının çok yönlü araştırılmasının yanında, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangının kundaklama olup olmadığı mutlak surette açıklığa kavuşturulmalıdır" dedi.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1555194553010888706