Bahçeli'den yerel seçim mesajı... Bilekleri sandıkta bükeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, yerel seçimlere yönelik önemli mesajlar ve göndermelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart'ta curcuna siyaseti değil, Cumhur İttifakı başarıya ulaşacaktır" diyerek yerel seçimlere yönelik önemli mesajlar verdi.

Hiçbir mazarete sığınmadan çalışacaklarını vurgulayan Bahçeli, "Yol haritamızı hazırladık. Türkiye'ye sahip çıkacağız. Engelleri aşacağız, Cumhur İttifakı yürüyüşünü hızlandıracağız" dedi.

"Varsın birileri bölücüleri yanına alsın, hiç farketmez" diyen Bahçeli, bilekleri sandıkta bükeceklerini söyledi.

CHP'YE İTTİFAK TEPKİSİ

"İhanetin ittifakı olmaz" diyen Devlet Bahçeli, CHP'ye ittifak tepkisi göstererek, "Muhatin kumpasını görüyor, 'Dem'lenmelerini ibretle izliyoruz. Zillet tutmadı, 'Dem'lenmek CHP'yi iyi gelmedi, şuurunu kaybetti. DEM'den medet ummanın sonu sandıkta hüsrana uğramaktır. " diye konuştu.

"MASALI BIRAK DAVUTOĞLU..!"

Bu arada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na da tepki gösteren Bahçeli, "Sayın Davutoğlu, masalı bırak; bizi bilen bilir. Biz dile ve göze değil, öze ve hale bakarız. Senin özün de halin de kir tutmuş, temizlenmen için epey emek sarf etmeye ihtiyacın var. Millet davası güdenler hiçbir makama talip olmaz senin sicilin malum" dedi.

Konuşmasında ABD'deki Teksas krizine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "ABD artık iniştedir, içten çözülmektedir. Terör örgütleri ile ilişkisini kesmek zorundadır. ABD komşu coğrafyalardan çekilmelidir" yorumunu yaptı.

"Teksas bunalımı malumun ilanı olmuştur" diyen Bahçeli, "25 eyalet Vaşington'a meydan okumuştur. Küresel barışı tehdit eden ABD artık düşüştedir. Yakın vadede görür müyüz bilemeyiz ancak kuzey güney ihtilafının yeniden ortaya çıkması mümkündür" diye konuştu.