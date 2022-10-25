Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Çık da ilan et, kararını zikret!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, iki de bir meydan okuyacağına, cesaretin varsa milletimizin huzuruna çık da adaylığını ilan et, adayım diyerek kararını zikret." dedi. Cumhurbaşkanlığı'nın staj yapma yeri olmadığını belirten Bahçeli, "Türkiye'nin karşısına dikilen bir şahsa adam denilir mi?" diye sordu.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisinin lider ülke Türkiye'yi inşa, imar ve ihyanın peşinde olduğunu belirtti.

Küçülmüş siyasetçilerin küçük hesaplarına kafa yoramayacaklarını dile getiren Bahçeli, partisinin meydanlardan taştığını, her gittiği yerde hüsnü kabul gördüğünü, destek topladığını, milletin emsalsiz takdir ve teveccühüyle güçlerine güç kattıklarını söyledi.

Bahçeli, "2023 yılında, 1923 yılının ilkelerini kesintiye uğratmayacağız, 1923 yılının ruh ve mirasını yağmalatmayacağız, 1923 yılının eser ve emanetlerini yıktırmayacağız. Batan kayık gibi yan giden zillet taifesine Türkiye'yi rehin bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Üç kuruşa beş köfte sırasına giren süfli zihniyetler boşuna nefes tüketmesin, bizim bölünecek vatanımız yoktur, bizim inecek bayrağımız yoktur" diyen Bahçeli, Türkiye'nin yolunun da bahtının da açık olduğunu vurguladı.

Meydanların dilinin cumhurun zaferinin sevinçli haberini verdiğini söyleyen Bahçeli, meydanların sesinin Türkiye'nin yükseliş umutlarına tercümanlık yaptığını dile getirdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı üzerine yapılan yorumları anımsatan Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın adayının net olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'nın adayı belli, kararı nettir. Bir kafa karışıklığı yaşamamız söz konusu değildir" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kadından imam olmaz, ben başbakan olacağım" sözlerini anımsatan Bahçeli, "Malum siyasetçinin, doğrudan değil de yancıları aracılığıyla Cumhurbaşkanı adaylığı için yeniden kulisleri kaynatması fırsatçılık değil midir? Altılı masada fesat çıkarmak şeklinde okunmayacak mıdır? Bunların hangisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bir tutulabilir? Bunların hangisi Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına layık olabilir? Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve 2023'te Cumhurbaşkanı adayımızı sorunlu isimlerle eş tutmak, onlarla yarıştırmaya niyet etmek bir defa klasik bir FETÖ yöntemidir. Nitekim bunun bir başka adı da yenemeyeceksen yıprat taktiğidir." değerlendirmesini yaptı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI STAJ YAPMA YERİ DEĞİLDİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bir de beni deneyin" şeklindeki sözlerine işaret eden Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı, staj yapma yeri, acemi eğitim alanı değildir. Cumhurbaşkanlığı, yalvarmayla, yakarmayla, sızlanmayla, el avuç açmayla oturulacak bir makam değildir. Cumhurbaşkanlığı, cumhurun irade külliyesi, itibar kubbesi, iffet, iddia ve ifade köşküdür. Cumhurbaşkanını seçen millettir, bu milletin adı da Türk milletidir. Sayın Kılıçdaroğlu hiç durma, boş hayallerinin peşinde koşmaktan vazgeçme" dedi.

TÜRK MİLLETİ SENİ TARTIYA ALSIN, ÇAPIN NASILMIŞ!

"Kılıçdaroğlu nasıl bir adam olduğunun görülmesini istiyormuş. Arife tarif gerekir mi?" diyen Bahçeli, "Uçan kuştan haber sorulur mu? Balsız kovanda arı durur mu? Usta hırsıza kapı dayanır mı? Diyeceğim odur ki, Türkiye'nin karşısına dikilen bir şahsa adam denilir mi? Kılıçdaroğlu açık açık adayım diyemiyor veya adayını ilan edemiyor. Zillet ittifakının ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini ısrarla koruyor. Sayın Kılıçdaroğlu, iki de bir meydan okuyacağına, cesaretin varsa milletimizin huzuruna çık da adaylığını ilan et, adayım diyerek kararını zikret. Açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın, bakalım kilon kaçmış, ederin neymiş, çapın nasılmış" diye konuştu.

Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelesini karalamak, kundaklamak isteyen iç ve dış işgal cephesinin her seferinde yalan ve iftirayla bezenen iddialarda bulunduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, cumhur ile cumhuriyetin, ayrılmamak üzere kucaklaştığını dile getirerek, Türk milletinin karakterine ve tarihi müktesebatına en uygun idare şekli olan cumhuriyetin, en az bu kadar milletin ruh kökünü yansıtan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle iyice güçlendiğini, sağlam ve sağlıklı bünyeye kavuştuğunu anlattı.