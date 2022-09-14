Bahçeli'den Ermanistan'a tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan sınırındaki çatışmalar dolayısıyla Ermenistan'a tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'a destek mesajı yayınladı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bahçeli, Ermanistan'ın Karabağ'daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyeceğini belirterek, "Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir. Ermenistan'ı sahaya sürüp, piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür'' dedi.

Bahçeli paylaşımında, ''Karabağ Zaferi’ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri mütecaviz eylemlerine hız vererek, kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir. Nitekim Ermenistan'ın Karabağ’daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir. Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir. Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. Türkiye’nin desteği de tam ve eksiksizdir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1570028034891173889