Bahçeli'den Danıştay'a sert çıkış

FETÖ'den ihraç hakimlere iade kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Danıştay'ın kararı son derece tehlikeli ve sakıncalıdır. İade kararını HSK'nın yeniden incelemesi yerindedir" dedi. Bahçeli, "Bu karar alınırken 5.Daire üyeleri maklube mi yiyorlar, haşhaşilerin vaazlarını mı dinliyorlardı?" diye sordu.ANKARA (İGFA) - Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan'da milleti hüzne boğan felakete dikkati çekerek, devlet ilk andan itibaren tüm imkanları seferber ettiğini belirtti. Bu konuda Meclis Araştırma Komisyonu oluşturulmasının isabetli olduğunu ifade eden Bahçeli, "Hiçbir sisli alan bırakılmamalı kaza tüm yönleriyle araştırılmalıdır" dedi.

Acılar üzerinden siyasi rant yapılmaması gerektiğine vurgu yapan Bahçeli, "Siyanür iddiasında bulunanlar iddialarını ispat etsin. İstanbul'da havlu atacak olanlar Murat Kurum'a karalama kampanyasına girdiler. Kurum'un verilemeyecek hesabının olmadığı ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

CHP ile DEM Parti'nin iç içe geçtiğini öne süren Bahçeli, konuşmasında, "CHP Türk milletiyle sorunludur. CHP'nin ıslah edilmesi milli bir görevdir. 31 Mart'ta Türkiye'yi 'DEM'lemeye çalışanlara müsaade edilmeyecek" dedi.

"FETÖ'CÜLERİ AKLAMAK VATANA, MİLLETE VE ADALETE İHANET DEĞİL MİDİR?"

Türk hukuk sistemi zehirlenmiş, haksızlık ve hukuksuzluk habis bir ur gibi yayıldığını vurgulayan Bahçeli, "Danıştay 5. Dairenin FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğine iade eden kararı çok tehlikelidir, çok sakıncalıdır. Hukuki bir temeli yoktur. Bu dairenin göreve iade kararı verdiği kişiler arasında ankesörlü hatlarla haberleşen, mahrem imamlarla irtibatı olan, bylock yazışmalarında adı geçen, terör örgütlerine bağış yapan, hakkında örgüt üyeliğinden işlem yapılan isimlerin olması nasıl izah edilebilecektir? Danıştaş 5. Daire nereye hizmet etmektedir? Bu karar alınırken 5. Daire üyeleri makbule mi yiyorlar, haşhaşilerin vaazlarını mı dinliyorlar? FETÖ'cüleri aklamak vatana millete ve adalete ihanet değil midir? FETÖ'cüleri görevi iade etmek cinayet değil midir? FETÖ'ye merhamet, şehitlerimize hakaret değil midir? Danıştay 5. Dairesi adalet ve hukuka göre karar vermemiştir. Allah'tan Hakimler ve Savcılar Kurulu devreye girmiş ve mesleğe iadesi yapılan 387 kişi hakkında yeni bir inceleme başlatmış, aynı zamanda Danıştay İdari Davaları Genel Kurulu'nda gerekli itirazlar yapılmıştır" diye konuştu.

Bahçeli, FETÖ ile mücadelede 8 ana başlıkta her sızdığını ifade ettiğini anımsatarak, "Şimdi ona 9.'yu ekliyorum; fiyat anarşiftleri FETÖ'cüdür, dükkanları kapatılmalıdır" dedi.

Bahçeli, MHP olarak TBMM'ye sunulan 8.yargı paketinin, hak arama hürriyetini daha da güçlendireceğinden, kişisel verilerin ve özel hayatın korunmasına yönelik önemli düzenlemeleri ihtiva ettiğinden ve adalet hizmetlerinin etkinliğini artıracak olmasından dolayı destekleyeceklerinin de alıtnı çizdi.