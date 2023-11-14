Bahçeli'den AYM çıkışı!

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi adımına yönelik değerlendirmelerde de bulundu. "Gazi Meclis, Anayasa Mahkemesi'nin vesayeti altında değildir" diyen Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi PKK'lı ve FETÖ'cülerin can simidi olmuştur. AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024 yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, Millet İttifakı'nın kayıp yıllarını 31 Mart'ta sona ereceğini belirterek, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin tek ses, tek yürek olacağını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı evine göndereceklerini söyledi.

Güçlü yasama, kararlı yönetimden yana olduklarını belirten Bahçeli, yönetimde birlik ve dirlik anlayışında olduklarını ifade ederek, "MHP ve Cumhur İttifakı varsa elbette umut vardır, duruş vardır diyerek milli özlemlere ulaşmak da mukadder olacaktır" dedi. Bahçeli, amaçlarının ayrışmadan yerelde iktidar olmak olduğunu söyledi.

Bahçeli, dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

"Netenyahu Lahey'de yargılanmalıdır" diyen Bahçeli, "Herkes sussa da biz susmayacağız. Zalima 'zalim' diyeceğiz dedi.

YARGITAY'IN ANAYASA MAHKEMESİ ADIMI

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi adımına yönelik değerlendirmelerde de bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay'ın AYM adımıyla ilgili, "Yargıtay görevinin gereğini yapmıştır. AYM ile Yargıtay arasında cepheleşme ve suç duyurusuna kadar varan süreç, devlet krizi değil böyle görmek isteyenlerin sefil uydurmasıdır. Gazi Meclis Anayasa Mahkemesi'nin vesayeti altında değildir" açıklamasını yaptı.

Bahçeli, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki sürecin bir devlet ya da rejim krizi olmadığını ifade ederek, "Böyle göstermek isteyen siyasi partilerin sefil uydurmuası ve kuruntusudur. Kriz bekleuyenleri avuçlarını yalayacaklar, heveslşeri kursaklarında kalacaktır" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi görevinin gereğini eksiksiz yaptığını ifade eden Bahçeli, "Yargıya saygı mecburidir. Bu kararın gereği TBMM'de yapılmalıdır" diye konuştu.