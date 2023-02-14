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Bahçeli'den 'ahbap-çavuş' çıkışı!

SİYASET 14.02.2023, 10:12
Bahçeli'den 'ahbap-çavuş' çıkışı!

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkisi içinde yardım toplanması bizim nazarımızda yanlıştır" diyerek, "Devletin yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır?" diye sordu. Bahçeli, deprem bölgelerini ziyaret edecek.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken, insanlar can havliyle hayata tutunmaya çalışırken görmemiz gereken her şeye şahit olduk" diyerek yaşanılan felaketin ne ilk, ne de son olacağını söyledi.

Bahçeli, konuşmasında Ahbap ve Babala TV'yi hedef aldı.

"Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkisi içinde yardım toplanması bizim nazarımızda yanlıştır" diyen Bahçeli, "Devletin yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan her kardeşimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Bahçeli, "Hele bir enkazımızı kaldıralım, hele bir belimizi iyice doğrultalım, sırtımıza yapışan kenelerle işte o zaman hesaplaşacağımız vakit de inşallah gelmiş olacaktır" dedi

Türk devleti ayağa kalkalara adı konulmamış bir seferberlik ilanı yapıldığının altını çizen Bahçeli, "70 ülke Türkiye'mizin yardımına koşmuştur. Hepsine teşekkür ediyorum. Belki yeri ve zamanı değil ama sormak lazım: Muhalefet ne yaptı? 6 Şubat depremini malzeme haline getirip siyasi talancılığa soyunanlar Türkiye'ye musallat olan metastaz yapmak için uğraşan kanser hücreleridir. Cevabını aradığım ilk soru şudur, Fransa'da yayınlanan ve peygamber efendimizin emanetlerine zaman zaman saldıran dergi ile CHP'nin başındaki zat ile arasında bir fark gören var mıdır?" diye sordu.

DEPREM BÖLGELERİNİ ZİYARET EDECEK

Depremden zarar görmüş illeri ve tüm vatandaşları bir program dâhilinde ziyaret etmek amacıyla geçen hafta aldığı kararı uygulamak için makul zaman kolladığını ifade eden Bahçeli, "O zaman gelmiştir, şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya’da milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım, mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim. MHP nerede diye soranları da ciddiye alıp cevap verecek değilim. Ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim. Biz her yerdeyiz, göz pınarlarından sicim gibi akan yaşlardayız, viraneye dönmüş gönüllerdeyiz, kimse var mı diye soran dillerdeyiz, beton blokların arasında can arayan, yetim yavruların başını okşayan, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, Fatiha okuyan, tabutlara omuz veren, milletimizin derdiyle dertlenen hem kahırlı hem sevdalı hem de kararlı yürekleriz" diye konuştu.

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