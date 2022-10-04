Bahçeli: Biz kimin ne olduğunu biliyoruz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, 'EYT yarasını kapatacağız' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sert sözlerle eleştiren Bahçeli, HDP-CHP ittifakını da hedef aldı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeniden açılmasıyla partisinin ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.

İlk grup toplantısını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanları bekleyenlere de mesajlar verdi.

Yeni yasama yılında EYT yarasının kapatılacağını ümit ettiğini söyleyen Bahçeli "MHP hiçbir vaadinin altında kalmamıştır. Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmamıştır." dedi.

Türk milletinin zillete düşmesi söz konusu olmadığını ifade eden Bahçeli, Cumhur'un kendi varlığına sonuna kadar sahip çıkacağını belirterek, anketleri 'vızıltı' olarak nitelendirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD destekli Yunanistan'ın Ege adalarına yaptığı askeri çıkarmaya "Dünyaya ilan ediyorum; hakkımızı yedirmeyiz. Göz koyanın gözünü oyarız" sözleriyle sert çıktı.

Konuşmasında "Biz kimin ne olduğunu, neyi hedeflediğini biliyoruz" diyerek HDP-CHP ittifakını da hedef alan Bahçeli, bu ittifakın cinayet, terör ve melanet demek olduğunu söyledi.