Bahçeli: Be hey gafiller! Bu kadar mı korkuyorsunuz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmaları gündeme getiren muhalefete Amasya'dan 'kriz severler' olarak seslendi. Bahçeli, "Be hey gafiller, be hey densiz ve demokrasi muhalifleri. Sayın Erdoğan’ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz?" diye sordu.AMASYA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da “Aziz Milletim Sıra Sende” mitinginde konuştu.

Devlet Bahçeli, önümüzdeki seçimlerin Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın çatısını öreceğini belirterek, "Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz. 14 Mayıs'ta yapılması gündemde olan genel seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir" dedi.

Amasya'nın 104 yıl önce milli mücadelenin ilk karargahı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Milliyetçi duruş buradan yedidüvele meydan okumuştur" dedi.

KARARIMIZIN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ

"Kim ne söylerse söylesin bizim cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız nettir" diyen Bahçeli, "Kriz severler boşuna uğraşmasın. Kararımızın sonuna kadar arkasındayız. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır" diye konuştu.

Bahçeli, "Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının meşrudur, hukukidir" diyerek, 6'lı masaya da göndermelerde bulunarak, "Be hey gafiller, be hey densiz ve demokrasi muhalifleri. Sayın Erdoğan’ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz?" diye sordu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İP Başkanı Diyarbakır'a gidip sıkılmadan silahlara veda mesajı vermiş, teröristlerle mütakereye, efendilerinin emriyle tamam demiştir. İYİ Parti Genel Başkanı PKK'ya yeşil ışık yakmıştır. Bunun adı demokrasi olamaz" dedi.

Dünyada gelişmelere de vurgu yapan Bahçeli, "İsveç yönetimi, Türkiye büyükelçiliği önünde izin verecek kadar vahim ve vandal bir skandala imza atmıştır. Bu alçaklık ve zulmün tetikçiliğidir. Biz ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı asla hoş görmeyiz" diye konuştu.