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Bahçeli alayına meydan okudu!

SİYASET 31.01.2023, 13:07
Bahçeli alayına meydan okudu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 54 yıllık bir maziye dayanan siyaset ve dava mücadelelerinin hiç kimseye, hiçbir güç ve çıkar lobisine diyet borcu olmadığını söyledi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

''MHP'ye kement takmak hiçbir alçağın harcı değildir" diyen Bahçeli, "Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının müteahhitlerinin zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi herkes bilmelidir. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın MHP içinde milletin olmadığı hiçbir hedefi kabul etmez etmeyecektir. MHP aslını inkar etmez etmeyecektir" dedi.

"GÖK GİRSİN, KIZIL ÇIKSIN!"

"Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden davamızın iffetine çamur atmaya kalkışan ahmaklara asalaklara arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa gök girsin kızıl çıksın" diyen Bahçeli, "Hepsine birden meydan okuyorum. Etrafımızda dolaşanları görüyoruz. Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir. Bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara her şey haram olsun" diye konuştu.

"ALAYINIZI BİRDEN ÇILGINA DÖNDÜRECEĞİZ''

"Kiralık anket şirketleri Amasya'ya baktınız mı? Amasya'nın şahlanışını izlediniz mi?" diye kürsüden seslenen Bahçeli, "Henüz yeni başlıyoruz alayınızı birden çılgına döndüreceğiz. Aziz milletim sıra sende, yetki sende ruhsat sende. Zillet ittifakını sandığa gömmek için aziz milletim sıra sende. Cumhur İttifakı sefil gayelere müsaade etmeyecektir. Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten ağır kusurdur. Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı bal gibi buz gibi anayasaya uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki yetki ve sorumlulukları ile sadece bir dönem seçilmiştir. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ikinci dönem adaylığı tartışmasızdır. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Türk milletinin adayıdır. Karşı çıkanlar küresel güçlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi için geceyi gündüze katacağız. Söz sıra milletindir. Zillet ittifakı da sıfırı çekecektir. Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile uğraşmasın. FETÖ'nün PKK'nın sırtını sıvazlayan ip başkanı kendi işine baksın bizim adayımız belli Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs 2023'te yeniden ve açık ara farkla seçilecektir. Sabrımızı zorlamasınlar konuşursak derinden hiç kimse hiçbirisi kalkamaz yerinden" dedi.

6'LI MASAYA MUTABAKAT METNİ ELEŞTİRİSİ

Konuşmasında 6'lı masaya da eleştirilerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklermiş. Eğer karar veremiyorlarsa noter huzuruna çıkıp kura ile adaylarını tespit etmeleri de bir seçecek olarak önlerinde durmaktadır. Buna akılları yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekmek suretiyle adayını çıkarabilirler. O piti piti karamela sebeti tekerlemesi ile de adaylarını bulabilirler. Dün açıklanan mutabakat metni göz boyayan bir siyaset kofluğudur, yıkım beyannamesidir, bölücülüğe verilmiş güvencedir. Ucube bir dayatmadır" diye konuştu.

EYT'NİN YASALAŞMASINA TAM DESTEK

Bahçeli, konuşmasının sonunda EYT düzenlemesinin yasalaşması konusunda üzerlerine düşen katkıyı TBMM Genel Kurulu’nda mutlaka vereceklerinin altını çizerek, "Bu mağduriyetin sonlanması için her aşamada yapıcı ve destekleyici tavrımızı göstereceğimizin bilinmesini özellikle arzu ediyorum" dedi.

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