Bahçeli: Alayı silindir gibi ezilmelidir

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'nin kuzeyine olası kara harekatına değinerek, "Teröristlerin alayı silindir gibi ezilmelidir" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Pençe Kılıç Harekatı'yla ilgili konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bütün hainler açık hedefimizdir. Münbiç, Tel Rıfat, Ayn El Arab'ta canlı terörist bırakılmamalıdır. Karadan süpürme harekatıyla terörün kafası kopartılmalı” dedi.

Suriye'nin kuzeyine olası kara harekatına değinen Bahçeli, "Münbiç, Tel-Rıfat ve Ayn El Arap mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı silindir gibi ezilmelidir. Karadan süpürme harekatıyla terörün kafası kopartılmalı" dedi. Bahçeli, altılı masanın anayasa önerisine tepki göstererek, "Altılı masanın dün açıkladığı parlamenter sistem ve anayasa çalışması ölü doğmuştur. Zillet İttfakı'nın akıl hocası HDP'dir, PKK'dır. Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasasıdır." dedi.

“Önüne gelen, dili olan, yanaşık düzen nedir bilgisi olmayan ne kadar geveze yorumcu, sözde uzman varsa televizyonlardan Türkiye'nin kara harekatı şu günde olacak, bugünde yapılacak diye konuşuyor” diyen Bahçeli, bu tür yorumları “güvenlik zaafı” olarak nitelendirdi.

Dün 6’lı masanın yeni anayasa taslağını açıklamasına da vurgu yapan Bahçeli, AK Parti'nin hazırladığı anayasa taslağına gönderme yaparak, “Bu anayasa metni Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa taslak metnidir. Gelsinler bir de bunu okusunlar, o zaman en yakın çöplüğe 6’sını birden atın” diye konuştu.