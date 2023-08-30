Bahçeli: 30 Ağustos zafer köprüsüdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '30 Ağustos Zafer Bayramı' dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, 30 Ağustos'un milli iradenin köpürerek taşması, dahası geçmiş ile gelecek arasına kurulan zafer köprüsü olduğunu ifade etti.ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayusmesaj yayımladı.

101 yıl önce, yani 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü topyekun ayağa kalkan Türk milletinin, tarihin seyrini değiştiren muhteşem bir zafere imza attığını belirten Bahçeli, "Milli varlığımıza hasım, tarihi ve kültürel haklarımıza hazımsız sömürgeci güçler, bunların kanlı taşeronları süngülerimizin aleviyle, imanımızın kudretiyle müstahak oldukları bedeli ödemişlerdir." dedi.

Sonuçları itibarıyla 30 Ağustos Zaferi'nin geçmişteki tüm muzaffer günlerin tamamlayıcısı mesabesinde ve hatta tacı mahiyetinde olduğunu dile getiren Bahçeli, "Çünkü Türk milleti uzun bir süreden beridir sürüklendiği savunma pozisyonundan sıyrılıp taarruza geçmiş ve istiklali konusunda tavizsiz olduğunu göstermiştir." dedi.

30 Ağustos 1922'de, Türk milletinin şerefe ve namusuna ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağını emsalsiz kahramanlıkla ispatladığını vurgulayan Bahçeli, "Nitekim yurdumuzun üzerinde dolaşan kara bulutlar dağıtılmıştır. Çekile çekile bugünkü sınırlarına kadar gerileyen milletimizin kaybetmeye, yıkılmaya, yok olmaya en ufak tahammülünün olmayacağı açıkça anlaşılmış ve dünyaya da ilan edilmiştir. Türk milleti 30 Ağustos 1922’de istikbal ve istiklalini güvenceye almakla kalmamış, muhtevası milli egemenliğe dayanan yeni bir rejimin temellerini atmasını da bilmiştir." diye konuştu.

Bahçeli, "Özellikle bilinmesini arzu ederim ki; 30 Ağustos Milli Mücadele’nin kati ve kesin hükmüdür. 30 Ağustos milli iradenin köpürerek taşması, dahası geçmiş ile gelecek arasına kurulan zafer köprüsüdür." ifadelerini kullandı.