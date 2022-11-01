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Bahçeli: 17 başlığın hepsini de yararlı ve yerinde buluyoruz

SİYASET 01.11.2022, 15:09
Bahçeli: 17 başlığın hepsini de yararlı ve yerinde buluyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, diri umutlarıyla 2023'e hazırlandıklarını, dengeli ve dirayetli siyasetleriyle gelecek yılın yol haritasını hazırladıklarını ifade etti.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Yüzyılı vizyonunun ruhunu ve özünü ifade eden 17 başlığın hepsini de yararlı ve yerinde buluyoruz" dedi.

2023 yılında başarmanın dışında ikinci bir seçenek tanımadıklarını belirten Bahçeli, millete gönüllerini verdiklerini, ülkelerine ömürlerini adadıklarını vurguladı.

Bahçeli, 13 Kasım 2022'de "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı Elazığ mitingini, 20 Kasım'da ise Samsun mitingini yapacaklarını bildirerek, "Yılmamızı gözleyenler, vazgeçmemizi düşleyenler emin olunuz ki emeğin yerde kalmayacağını, çalışmanın millet nezdindeki mükafatını kesinlikle görüp yaşayacaklardır. Biz erik dalına basmıyoruz, boş sözlere asla kulak asmıyoruz, asmaya da hiç niyet etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, 20'nci yüzyılın ilk 25 yılında eşi benzeri çok az görülmüş bir beka mücadelesi verildiğini, bu kısa zaman aralığında bir Türk devletinin yıkılıp yeni bir Türk devletinin kurulduğunu anlattı.

"Türkiye Yüzyılı'nın dünya geneline, insanlık gündemine tıpkı bir cemre gibi düşme mücadelesinde sonuna kadar varız ve buna da kararlıyız." diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelin, Türkiye Yüzyılı, vizyonunu birlikte oluşturalım, birlikte inşa edelim. Gelin, Türkiye Yüzyılını, yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim." çağrısına kulak verdiklerini ve davete icabet ettiklerini dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun ruhunu ve özünü ifade eden 17 başlığın tümünü yerinde bulduklarını ve desteklediklerini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk milleti sinesinden çağ açıp çağ kapatan Fatihler yetiştirmiştir. Türk milleti adalet, şefkat, iyi yönetim ve huzur açlığı çeken mazlumlara tarihin her devrinde hızır gibi yetişmiştir. Zira Türk milleti beklenendir, özlenendir, sevilendir, yolu gözlenendir, merak edilendir, hoşgörü ve merhametin sancak gibi yükselen erdemidir. İstiklal, istikbal, huzur ve şefkat yüzyılımızın kapısı aralanmıştır. Dünyadan Türk'ü ve Türkiye'yi çekip çıkarın, geriye hiçbir şey de kalmayacaktır. Tarihi yapan, tarihi yazan, tarihe kahramanlıklarıyla ilmi ve irfanıyla istikamet çizen Türk milletine de Cumhuriyet'in yeni yüzyılına mühür vurmak yakışacaktır. Türkiye Yüzyılı, örselenmek istenen hak ve hukukumuzun sembolüdür, görmezden gelinen hakikat mücadelemizin semeresidir, Türk yüzyılıdır, Türk tarihinin yüz akıdır, Türk milletinin yeni bir zafer atılımıdır."

Bahçeli, muvaffak olacaklarını ve yüzyılın alnına Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gururla yazacaklarını ifade etti.

Bahçeli, Togg Gemlik Kampüsü'nün göz kamaştırdığını belirterek, "(Yapamazsınız) diyenler ters köşededir. 'Başaramazsınız' diyenler şarampoldedir. 'Üretemezsiniz' diyenler uçurumun dibindedir. 'Satamazsınız' diyenler de yakında tel tel dağılacaklardır. 'Yerli otomobil üretmek intihardır' diyenler ise Türk milletinin özgüvenini hançerlemek isteyen mandacılardır, hepsi birden yabancı beslemeleridir." görüşünü paylaştı.+

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun, "Erdoğan benim aday olmamdan çok korkuyor" sözlerine, "Sayın Kılıçdaroğlu, davul sende, tokmak başkasında, önce aday ol, sonra konuş. Ardından da siyasetinde milli ve ahlaklı olmaya çalış." karşılığını verdi.

Bu zihniyetin zehirli ve zillette olduğunu ifade eden Bahçeli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sözde bir film yönetmeninin, düzenlenmiş bir ödül töreninde, PKK havarisi, terör heveslisi TTB Başkanı için 'Sırf barış dedi diye hapse attılar' sözü ve aldığı kirli ödülü söz konusu bölücü şahsa ithaf etmesi de zillet ittifakının kokuşmuş ana fikri, ana eğilimidir. Terörizme, ihanete, melanete, rezalete barış diyenler, barışın yegane düşmanıdır. Bu tiplerin barış, adalet, demokrasi ve özgürlük çıkışları Türkiye'ye kurulmuş bir nevi bombalı tuzaktır. Buna karşılık doğrudan yana tavır alan, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize iftira atıldığını haykıran, bu suretle milletimizin takdirini toplayan gerçek sanatçımız Burak Haktanır'ın cesareti ve dik duruşu da hakikaten alkışlanacak düzeydedir ve kendisini tebrik etmek, helal olsun demek boynumuzun borcudur."

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