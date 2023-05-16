Bağımsız adaydan seçimlere itiraz!

Edirne Bağımsız Milletvekili adayı Ergin Arslan, milletvekili adayı oy pusulalarında “Bağımsız Aday” ibareli başlık bulunmamasına itiraz ederek, milletvekili seçiminin başka bir tarihte tekrar edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Bağımsız Milletvekili adayı Ergin Arslan’dan milletvekilliği seçimlerine itiraz geldi.

Bağımsız aday Arslan, itiraz dilekçesini 14 Mayıs 2023 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderdi.

Arslan, dilekçesinde 14 Mayıs tarihinde gerçekleşen seçimle alakalı yaklaşık 15 gün evvel YSK ile iletişime geçtiğini anımsaarak, oy pusulasının bir örneğini görmek istediğimi söylediğinde bunun mümkün olmadığını ve onlar tarafından kontrol edildiğinin kendisine aktarıldığını belirterek, "Oy pusulalarında yer alacağımız sütunun üzerinde “bağımsız aday” ibareli bir başlık olacağı tarafıma söylendi. Binlerce seçmenime pusulanın bağımsız aday bölümünden beni bulabileceklerini, bu şekilde oy verebileceklerini bildirdim. Ancak ne yazık ki bağımsız aday olarak yer aldığım sütunun üzeri tüm pusulalarda ibare yer almaksızın boş bırakılmış. Birçok seçmenim pusulada beni bulamamış veya oyunu boş atmış ya da başka partilere oy vermiş. Edirne bölgesinde yapılan seçim sonuçlarına makamınız nezdinde itiraz ediyorum. Pusulaların yenilenerek milletvekili seçiminin başkaca bir gün seçimin tekrar edilmesini, mağduriyetimin giderilmesini arz ederim" ifadelerini kullandı.