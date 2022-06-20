Babacan’dan Emniyet tepkisi! "Pabuç bırakmayacağız"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’na ilişkin açıklamasında, “Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili” ifadesini kullanan ve suç duyurusunda bulunulacağını açıklayan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hedef gösterilmesine ilişkin konuştu. Açıklama sırasında Babacan’ın yanında partisinin genel başkan yardımcıları da yer aldı.

Hatırlanacağı gibi Ankara’da Somalili bir iş yeri sahibinin astığı tabelaya müdahale edilmesi sırasında Genel Başkan Yardımcısı Yeneroğlu ile polis arasında yaşanan tartışma sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yapmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayı, “utanç vesikası” olarak değerlendiren ve söz konusu açıklama ile Mustafa Yeneroğlu’nun alenen hedef gösterildiğini söyleyen Babacan, “İpe sapa gelmez lafların yer aldığı bu açıklama, devletin kurumsal yapısındaki bozulmanın yeni bir belgesidir” dedi.

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve TBMM Başkanı Şentop’a seslendi. Babacan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tüzel kişiliği kullanılarak, haddini bilmez bir memurun arkasında durulması demokrasimiz ve devletimiz adına büyük bir ayıp olduğunu söyledi.

“Tehditlerinize de, kabadayılıklarınıza da, hukuk tanımazlığınıza da pabuç bırakmayacağız” diyen Babacan, "İç güvenliği sağlamakla görevli olan kurum üzerinden hem vekilimiz sayın Yeneroğlu hem de halk tehdit edilmektedir. Hiçbir devlet memuru vatandaşa parmak sallayamaz, haddine değil. Kamu gücünü kullanan hiç kimse hukuka aykırı davranamaz. Bir hukuk devletinde böyle rezillik olamaz" diye konuştu.

Babacan, Erdoğan’a seslenerek, şu görüşleri dile getirdi:

“Siz ve size bağlı bakan ne yaparsanız yapın, Türkiye Cumhuriyeti, hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer değildir. Derhal ama derhal gereğini yapmak zorundasınız. Haksızlık hukuksuzluk yaparak, bizi sindireceğinizi zannediyorsanız; boşa heveslenmeyin. Biz dünkü açılmama metninin sizin gölgenize saklanarak yazıldığını çok iyi biliyoruz. Ama sindiremeyeceksiniz, susturamayacaksınız. Tehditlerinize de, kabadayılıklarınıza da, hukuk tanımazlığınıza da pabuç bırakmayacağız”