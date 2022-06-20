Son Dakika

Babacan’dan Emniyet tepkisi! "Pabuç bırakmayacağız"

SİYASET 20.06.2022, 16:46
Babacan’dan Emniyet tepkisi! "Pabuç bırakmayacağız"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’na ilişkin açıklamasında, “Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili” ifadesini kullanan ve suç duyurusunda bulunulacağını açıklayan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hedef gösterilmesine ilişkin konuştu. Açıklama sırasında Babacan’ın yanında partisinin genel başkan yardımcıları da yer aldı.

Hatırlanacağı gibi Ankara’da Somalili bir iş yeri sahibinin astığı tabelaya müdahale edilmesi sırasında Genel Başkan Yardımcısı Yeneroğlu ile polis arasında yaşanan tartışma sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yapmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayı, “utanç vesikası” olarak değerlendiren ve söz konusu açıklama ile Mustafa Yeneroğlu’nun alenen hedef gösterildiğini söyleyen Babacan, “İpe sapa gelmez lafların yer aldığı bu açıklama, devletin kurumsal yapısındaki bozulmanın yeni bir belgesidir” dedi.

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve TBMM Başkanı Şentop’a seslendi. Babacan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tüzel kişiliği kullanılarak, haddini bilmez bir memurun arkasında durulması demokrasimiz ve devletimiz adına büyük bir ayıp olduğunu söyledi.

“Tehditlerinize de, kabadayılıklarınıza da, hukuk tanımazlığınıza da pabuç bırakmayacağız” diyen Babacan, "İç güvenliği sağlamakla görevli olan kurum üzerinden hem vekilimiz sayın Yeneroğlu hem de halk tehdit edilmektedir. Hiçbir devlet memuru vatandaşa parmak sallayamaz, haddine değil. Kamu gücünü kullanan hiç kimse hukuka aykırı davranamaz. Bir hukuk devletinde böyle rezillik olamaz" diye konuştu.

Babacan, Erdoğan’a seslenerek, şu görüşleri dile getirdi: 

“Siz ve size bağlı bakan ne yaparsanız yapın, Türkiye Cumhuriyeti, hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer değildir. Derhal ama derhal gereğini yapmak zorundasınız. Haksızlık hukuksuzluk yaparak, bizi sindireceğinizi zannediyorsanız; boşa heveslenmeyin. Biz dünkü açılmama metninin sizin gölgenize saklanarak yazıldığını çok iyi biliyoruz. Ama sindiremeyeceksiniz, susturamayacaksınız. Tehditlerinize de, kabadayılıklarınıza da, hukuk tanımazlığınıza da pabuç bırakmayacağız”

Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 21 Haziran 2022
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31