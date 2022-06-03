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Babacan 'yeşil çizgi'lerini açıkladı

SİYASET 03.06.2022, 14:24
Babacan 'yeşil çizgi'lerini açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin eylem planlarından birini daha Bolu'da açıkladı.BOLU (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu’nun Gürçam Köyü’nde partisinin Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planını açıkladı.

Üstünde “Nesiller arası adalet için” yazan bir tişörtle konuşan Babacan’a katıldığı programda eşi Zeynep Babacan da eşlik etti.

Eylem planının detaylarını DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu paylaştı.

Babacan, “Yaşanabilir bir Türkiye” sloganıyla duyurulan eylem planını, "Yeşil çizgilerimiz var" diyerek açıkladı. Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı'ndaki yeşil çizgilerin hatlarını belirgin bir biçimde ortaya koyduklarını ifade eden Babacan, "Eylem planımız; çağımızın en büyük küresel krizine, yani iklim krizine karşı ülkemize bir yön kazandırma çabası. Hepimiz için bir yaşam ve gezegen savunması. Doğa hakları ve çevre konusunu nesiller arası adalet ilkesini esas alan bir yaklaşımla yola çıktık. Bizden sonraki nesillerin haklarını korumak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu toprakların bizden sonraki sakinlerine yaşanabilir bir Türkiye ve dünya bırakmak istiyoruz" dedi.

Türkiye’de musluk suyunu içilebilir hale getirmek için çalışacaklarını kaydeden Babacan, “İnsanların temiz suya, temiz havaya erişimini yaşam meselesi olarak görüyoruz. DEVA Partisi iktidarında, tüm Türkiye’de musluk suyunu içilebilir hale getirmek için çalışacağız. Bunu önemli bir hedef olarak önümüze koyduk, önemli bir konu. Orta ve büyük ölçekli üretim tesislerinde emisyon ve deşarj verilerini sürekli bir şekilde ölçmek gerekiyor. Bu tesislerin suya, havaya ve toprağa bıraktıkları kirleticileri sürekli izlememiz gerekiyor. Baca ve deşarj noktalarında kontrol sağlayarak ölçümleri sürekli ve mecburi tutmamız gerek" diye konuştu.

https://youtu.be/O3B0IDUYNy4

Babacan, kaynağında ayrıştırmayı teşvik ederek, insan sağlığına ve doğaya risk teşkil edebilecek plastik atıkların ithalatını bir takvim doğrultusunda kaldırmaları gerektiğini belirterek, "Tek kullanımlık plastikleri kademeli olarak hayatlarından çıkaracaklarını söyledi. Babacan, "Plastik su şişelerinin kullanımını azaltmak için şehirlerde insanların yoğun olduğu bölgelerde içme suyu çeşmeleri bulunduracağız" dedi.

Öte yandan hükümetin 'enerji tasarrufu edeceğiz' diyerek saat değişikliklerine de göndermede bulunan Babacan, "Çocuklar sabah karanlıkta okula gitmek zorunda kalıyor. Koskoca ülkede elektrikleri akşam yakmayalım diye sabah yakar hale getirdiler. Üstüne bir de elektrik zamları geldi. El attıkları bu konuyu da zincirleme iş bilmezlik serisiyle tamamladılar. Bu kalıcı yaz saati uygulamasını kaldıracağız. Çocuklarımızı karanlıkta okula göndermeyeceğiz" dedi.

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