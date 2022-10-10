Babacan: 'Sıfır başarı' dönemindeyiz

DEVA Partisi, Dış Politika ve Güvenlik Eylem Planını açıkladı. Tanıtım töreninde konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, "Sözü dinlenen, itibarlı, güçlü bir ülke olacağız" dedi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi'nin Dış Politika ve Güvenlik Eylem Planı'na yönelik tanıtım töreninde konuşan Genel Başkan Ali Babacan, dünyada demokrasiyi savunanlara selam gönderdi. Türkiye'yi barışçıl ve akıllı güç yapacaklarının altını çizen Genel Başkan Babacan, "Evlatlarımız, Avrupa’nın başı dik Türkiye’sinde büyüyecek” dedi.

Dünyada demokrasiyi savunanlarla aynı yerde olduklarını kaydeden Ali Babacan, şu anda Türkiye’nin bir dış politikası olmadığını öne sürdü.

"Bir kişinin dürtülerine bağlı şahsileştirilmiş dış ilişkiler seti var" diyen Babacan, "Diplomasi son derecede zayıflatıldı. Koskoca Türkiye’nin dış ilişkiler repertuarında neredeyse yalnızca silahlı gücü kaldı. Onu da her seferinde test ettirdiğimiz bir dönemdeyiz. Ülkemiz maalesef sözü dinlenmeyen bir duruma düştü. Bugün, ‘sıfır başarı’ dönemindeyiz” dedi.

"OLANLARI KABULLENEMİYORUM"

DEVA iktidarında daha sık Brüksel haberlerinin görüleceğini belirten Babacan, iki yıl Dışişleri Bakanlığı, üç yıl da Avrupa Birliği Başmüzakereciliği yaptığını anımsatarak, "Bugünlere bakınca içim acıyor. Olanları kabullenemiyorum” dedi.

Babacan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim istikametimiz; Avrupa Birliği standartlarıdır. Üye oluruz, olmayız o başka konu. Hedefimiz vatandaşlarımıza en az Avrupa Birliği seviyesinde hukuk, özgürlük ve demokrasi standardı sağlamaktır. DEVA Partisi iktidarında gazetelerde daha sık Brüksel haberleri göreceksiniz. Biz bu hükûmetin kavgacı, içe kapalı, ülkemizi dünyadan koparan maceralarına son vereceğiz.

Dış politikada sözü dinlenen, itibarlı, güçlü bir ülke olacağız. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna değer kazandıracağız. Pasaportumuzun tüm dünyada kıymetli olmasını sağlayacağız. Benim Dışişleri Bakanı olduğum yılları da kapsayan o parlak dönemde, dış politika alanındaki başarımızın en temel sonuçlardan biri bu olmuştu. Avrupa’da, Amerika’da, Afrika’da, gelişmiş Asya’da Türkiye Cumhuriyeti pasaportu sahibi olmak büyük itibar görüyordu. Avrupalı iş insanları bizden vatandaşlık talep ediyordu. Evlatlarımız Avrupa’nın başı dik Türkiye’sinde büyüyecek".

Dış politikada akılsızlığa tahammüllerinin olmadığını ifade eden Babacan, “Türkiye’yi barışçıl bir güç yapacağız. Türkiye’yi bir akıllı güç yapacağız. Bir kişinin duygu dünyasına göre hareket edilince ne olacağını ne olduğunu gördük. Akıl yoksa, rasyonalite yoksa, anlamsız maceralara girip ülkemizi durduk yere yalnızlaştırırsınız. Ülkemizin hakkını savunan, hakkımızı teslim eden kimseyi bulamazsınız. Bizim dış politikada akılsızlığa tahammülümüz yok. Milletimizin çıkarlarını uluslararası hukukla ve akılla koruyacağız" diye konuştu.

Eylem planının ayrıntılarını Abdurrahman Bilgiç anlattı.