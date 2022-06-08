Babacan: Sabredin, geri bizde!

Partisinin saha çalışması için İskenderun'da bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vatandaşların serzenişleri üzerine "Seçime kadar 'sabır' mesajı verdi.İSKENDERUN (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İskenderun’da halkla bir araya geldi.

Esnaf, işçi memur ve emeklilerin dertlerini sokakta dinleyen Babacan’a halkın ilgisi yoğun oldu. Hem esnaf hem vatandaş artan fiyatlardan dert yandı.

Babacan vatandaşa "Seçime kadar sabır" diledi. "Seçim günü DEVA’nın, damlanın altına 'evet' diyeceksiniz Babacan, "Gerisini biz hallederiz.“ yanıtı verdi.

BABACAN: MÜHRÜ DAMLANIN ALTINA BASIN, GERİSİ BİZDE

Vatandaşların, ülkenin düzelip düzelemeyeceği endişelerine de yanıt veren Babacan, “Güven olacak ki ekonomi büyüsün. Ekonomi daha çok büyüyünce de iş imkanı açılacak. Gerçek enflasyonu siz çok daha iyi biliyorsunuz. Devletin açıkladığı 73,5. Ülkenin durumu o kadar kötü ki, demokrasi içinde düzeltmek de siyasetle mümkün. Biz kolları sıvadık. Deva Partisi’ni kurduk, başladık çalışmaya. Seçime kadar sabır. Seçim günü DEVA’nın, damlanın altına “evet” diyeceksiniz. Gerisini biz hallederiz“ diye konuştu.

